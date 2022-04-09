Bandırma'da Romanlar Günü kutlandı

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8 Nisan Dünya Romanlar Günü Bandırma'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

8 nisan Dünya Romanlar Günü sebebiyle 812 Nisan tarihleri arasında Bandirma Tunç Başaran Kültür Merkezinde Roman kültürüne ait görsel ve yazılı eserlerden numune örneklerin afişe edildiği "tadımlık"adlı sergi açıldı. Çınarlı çağdaş gençlik derneğinin düzenlediği sergi Araştırmacı Yazar Sinan Şanlıer'in albümünden oluştu.

Dernek olarak güne özel diğer etkinlik Bandırma Santral Kültür merkezinde saat 20:45 te Emir Kustarica'nin filmi "Çingeneler Zamanı " sinema severlerle buluştu.

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