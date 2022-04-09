Burhaniye’ de Kaymakam Memiş, anaokulu öğrencileri ile fidan dikti

Burhaniye’ de, Kaymakam İlyas Memiş, Doğanın Tüm Renkleri Projesi dahilinde Emine Akel Anaokulu bahçesinde dikilen 30 farklı türden değişik fidanın toprakla buluşturma etkinliğine katıldı. Kaymakam, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak, ağaç dikimi konusunda farkındalık oluşturmak için katıldığı törende, İlçe protokolü ve öğrenciler ile birlikte fidan dikti.

Kaymakam İlyas Menmiş, Emine Akel Anaokulu Müdürü Oğuzhan Öztürk’den bilgi alırken, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle birlikte fidan diken Kaymakam İlyas Memiş’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli ve, Emine Akel Anaokulu Müdürü Oğuzhan Öztürk eşlik etti.

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