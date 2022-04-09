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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de polislerden kaymakam ziyareti

İHA

Burhaniye’de polislerden kaymakam ziyareti

Burhaniye’ de, Emniyet Teşkilatının 177. Kuruluş yılı kutlamaları dahilinde, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş öncülüğündeki polis heyeti Kaymakam İlyas Memiş’i ziyaret etti. Ziyarete Müdür Dikmetaş’ın yan sıra, TEM Büro Amiri Komiser Hakan Dereli, Trafik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Özgül Reçel, Polis Memuru Funda Turak, Polis Memuru Hasan Topcan katıldı.
Burhaniye’de, 511 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Polis Haftası nedeniyle yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Kaymakam İlyas Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümünde, şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Emniyet Teşkilatında görev yapan tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı kutluyorum” dedi.

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