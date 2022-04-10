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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silahlı çatışma ihbarından polise sürpriz kutlama çıktı

İHA

Silahlı çatışma ihbarından polise sürpriz kutlama çıktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, mahalle halkının sürprizi ile karşılaştı.
Ayvalık’ın merkez mahallelerinden Zekibey’de unlu mamuller üreten Bilir Kardeşler isimli simit fırını işletmecisi Emircan Bilir, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gazetecilerle birlikte polise ilginç bir sürpriz hazırladı.
Mahalle sakinlerinden birinin 155 polis imdat hattını arayarak Emircan Bilir’in babasıyla birlikte işlettiği fırının önünde silahlı çatışma olduğu ihbarı yapmasıyla kısa sürede olay yeri polis ekipleri ve mahalle bekçileriyle doldu.
Silahlı çatışma yerine çiçek ve pastayla karşılaşarak büyük bir şaşkınlık yaşayan polis ekipleri, olay yerine geldiklerinde mahalle sakinleri ve vatandaşlarca dev bayraklar ve alkışlar eşliğinde karşılandı.
İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan polis memurları üzerinde “Türk Polis Teşkilatı’nın 177. Kuruluş Yıldönümü Kutlu Olsun” yazılı pastayı Emircan Bilir ve mahalle sakinleriyle birlikte kestiler.
Polis ekipleri afiyetle yenilen pastanın ardından kendilerine yapılan bu anlamlı jest için teşekkür ederek, görevlerinin başına döndüler.
Polislere yaptığı pastalı jest ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan işletme sahibi Emircan Bilir, “Polis teşkilatımız ülkemizde yapmış olduğu fedakârlıklara kayıtsız kalabilmek mümkün değildir. Bu duygularla Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümünü böyle bir sürprizle onlarla birlikte kutlamak istedik. İlçemizin tanınmış gazetecilerine bu fikrimi açtım. Onlarda sağolsunlar destek verdi. Böyle bir sürpriz hazırladık. Ramazan ayı içinde olduğumuz için bu organizasyonu iftar saatinden sonra yapmayı uygun gördük. Çok da güzel olduğuna inanıyorum. Onların yüzündeki o şaşkınlık ve sonrasındaki sevinci görebilmek beni çok mutlu etti. Bizler her zaman polisimizin yanındayız, O’nlar da bizlerin yanındadır. Allah onları başımızdan eksik etmesin” dedi.

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