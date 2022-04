Balıkesir'de türbeler, puşideler ile inanç turizmine kazandırılacak El emeği puşideler kültür ve dini turizme katkı sağlayacak

Balıkesir’de İslam büyükleri ve devlet adamlarının ebedi istiratgahı olan türbelerde bulunan sandukalar, hanımların işlediği el işi göz nuru puşideler ile kültür turizmine katkıda bulunacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve Bursa Olgunlaşma Enstitüsü ortak projesi ile puşideler kültür turizmine katkı sağlayacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Yıllar boyunca ecdadımız tarafından geleneksel olarak o günkü sanatlara göre değiştirilmiş örtülerimiz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bursa Olgunlaştırma Enstitüsü, Balıkesir Vakıflar İl Müdürlüğü, Balıkesir İl Müftülüğü, Balıkesir Valiliği tarafından tescilli 28 tane türbe baştan sona bu değiştirme programı içinde olacak. Geçmişten bugüne her şeyi arşive kaldıran ve orijinalini saklayan enstitü Balıkesir’e de el atmış oldu. Biz Bursa şubesiyle tamamen bu işleri yapıyoruz. Şu anda iki tanesi tamamen yenilendi. Bir Zağnos Paşa türbesinde bulunan ve aynı zamanda Karesi Türbemizde devam ediliyor. Bir buçuk, iki yıllık bir süre içerisinde nasip olursa hepsi yenilenecek. Her deseni kendi içinde bir fikri erkek ve kadın olmasına bağlı olarak, deseni o günkü kumaş ve kadife hangisi gerekiyorsa ecdadımızın yapmış olduğunun tamamen birebir aynısını bugünkü koşullarda yaparak yaşatmayı arzuluyoruz. 28 tescilli türbenin haricindeki türbelerle birlikte 94'e yakın farklı bölgelerde bizim türbelerimiz var" dedi.

Projenin yürütücülerinden Başkan Yücel Yılmaz'ın eşi Mehtap Yılmaz ise, "Çok heyecanlandığımız bir proje üzerinde çalışıyoruz. 28 tescilli ama 94 tane bizim tespit ettiğimiz bu şekilde türbemiz var. Ne kadar özenle işlense de kumaş bunlar, nem ve ısı sebebiyle bir süre sonra zamanını dolduruyor. Diğer ilçelerimizde olan türbelerde hem kültürel, hem de inanç turizmine katkı sağlamak için bu proje etkili olacaktır. Buradaki karesi türbesi, Kara İsa Bey’in ailesinin de yattığı erkek ve akrabaları diye biliniyor. Büyük devlet adamlarının ve büyük dini adamları için mezarın üzerine sanduka konularak yapılan bu odalar sandukanın üstündeki örtüyü de biz puşide diyoruz. Şimdi Kara İsa Bey devlet adamı olduğu için süslemelerde ona göre farklı oluyor. Geçirdiği savaşlar falan ona ait işlemeler. Bir de Balıkesir’e has işlemeler ele alınıyor. Çocuklarınki farklı, yanındaki devlet adamınki farklı. Şimdi diğer 26 tescilli puşide yapacağımız türbelerimiz ve bizim eğer sürerse ki inşallah sürecek, 94'ü de tamamlamayı düşünüyoruz. BALMEK'te onların öğrencileriyle birlikte yapacağız. Onların da para kazanmasını sağlayacağız. Yani hem maddi gelir olacak, hem kültürel turizm canlanacak, hem inanç turizmine faydalı olacak diye düşünüyoruz" dedi.

Mehtap Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sandukada hat yazısıyla yazan önemli bir söz var. Bu sözü Zağnos Paşa'nın Fatih Sultan Mehmet’e söylediğini düşünüyoruz. Hüseyin Kutlu hocamızın hat yazısıyla yazıldı ve sırmalarla işlendi. 'Fetih yakındır yardım Allah’tandır müminlere müjdele' yazısını hat şeklinde yazdık."

