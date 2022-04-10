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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177’nci yılı kutlandı

İHA

Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177’nci yılı kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177’nc yılı düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törende İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, anıta çelenk koydu, tüm meslektaşlarının gününü kutladı.

Atatürk Anıtı’nda sabah saatlerinde gerçekleştirilen törende İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ozan Serdar Bayer ve Polis Emeklileri Derneği Başkanı Turhan Gürbüz anıta çelenk sundu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona ererken, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar tüm meslektaşlarının gününü kutladı.

Törene İl Emniyet Müdürü Hasan Onar’ın yanı sıra AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, CHP Milletvekili Fikret Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hulusi Karakuz,CHP İl Başkanı Serkan Sarı ile birlikte Emniyet Teşkilatı’nda görevli emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, amirler ve personel katıldı.

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