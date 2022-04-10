Polis Teşkilatının 177. kuruluş yılı kutlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü Cumhuriyet Meydanında kutlandı.

Tören, çelenklerin Atatürk Anıtına konulmasıyla başladı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran konuşmasına, 8 Nisan günü kaybettiğimiz gazeteci Ali Osman Ata’yı rahmetle anarak başladı. Duran “Türk Polis Teşkilatı bir buçuk asrı aşan engin deneyimi, yetişmiş insan gücü, modern donanım ve ekipmanlarıyla, hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan üstlendiği kutsal görevin, yüksek sorumluluk bilinci, büyük bir vatan sevgisi ve hizmet aşkıyla sürdürmeyi ilke edinmiştir. Bugüne kadar, asayiş ve huzurun temininde yaptıklarıyla göz dolduran teşkilatımız, bugünden sonrada şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin en önemli kurumlarından biri olmaya devam edecektir dedi.

Törene Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahir Mavi, Emekli polisler derneği üyeleri ve çok sayıda emniyet mensubu, gaziler ve engelli dernekleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.