Oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde oğlunu satırla öldüren şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edremit ilçesi Zeytinli Altınkum Mahallesi Dalyan mevkiinde dün Murat S. (58), oğlu Barış Sürer (32) ile ailevi nedenlerle araç içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Murat S., kendini kaybederek yanında bulunan satırla oğlunu kol, baş, boyun ve çene bölgelerinden yaraladı. Olay üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Barış Sürer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri baba Murat S.'yi suç aleti satırla olay yerinde gözaltına aldı. Bugün adliyeye sevk edilirken bir kadının sarıldığı zanlının oldukça bitkin olduğu görüldü. Gazetecilerin oğlunu neden öldürdüğü sorusu üzerine Murat S., ifadesinde olayı anlattığını belirtti.

Çok pişman olduğunu ifade eden Murat S.'nin ifadesinde oğlunun uyuşturucu kullandığını, ailesine eziyet ettiğini ve sürekli olarak evde kavga çıkardığını söylediği öğrenildi.

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