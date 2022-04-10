Oğlunu satırla öldüren baba: Çok pişmanım (2)

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TUTUKLANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilde tartıştığı oğlu Barış Sürer'i (32) satırla öldüren Murat Sürer (58) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)BALIKESİR, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez BALIKESİR, (DHA)

2022-04-10 17:48:29



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