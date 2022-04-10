Edremit'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü reklam tabelasına çarptı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki petrol istasyonunun reklam tabelasına çarparak durdu. Kazada yaralanarak sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmirÇanakkale karayolu üzeri Yolören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Gökçe idaresindeki 10 KY 190 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı. Reklam tabelasına çarparak duran araç hurdaya dönerken, otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Yaralı sürücü Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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