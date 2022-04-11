Şampiyon Ayvalıkgücü ligde son maçını da kazandı. 3-2

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Bölge 2. Grupta şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Ayvalıkgücü Belediyespor, ligin son karşılaşmasında evinde ağırladığı Altınova Belediyespor’u 32 mağlup etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in şeref tribününden izlediği karşılaşmayı 32 kazanan kırmızıbeyazlı takımı 300 civarında bir taraftar grubu da yalnız bırakmadı.

Karşılaşma öncesinde Ayvalıkgücü Belediyespor taraftarı şampiyon takımı konfeti yağmuruna tuttu.

Kırmızıbeyazlı takım sahaya minik oyuncularla çıktı.

PlayOff karşılaşmalarında; TK; Tavşanlı Linyitspor ve Tekirdağspor ile oynayacak olan Ayvalıkgücü Belediyespor, klasman grubunu aşarak 3. lige yeniden dönmek için mücadele vermeye hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.