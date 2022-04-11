Burhaniye’ de Hoş Geldin Bebek projesi devam ediyor

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Hoş Geldin Bebek Projesi dahilinde 21 gün önce dünyaya gözlerini açan Atlas Bebeği evinde ziyaret ederek Hoş geldin dedi. Burhaniye Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni doğan bebekler için yürüttüğü “Hoş Geldin Bebek” projesi aralıksız sürüyor.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı uzman hemşire ve ebelerden oluşan ekip, yeni doğum yapmış anneleri ve bebekleri ziyaret ederek çeşitli eğitimler veriyor. “Sağlıklı nesiller, mutlu insanlar, mutlu Burhaniye” sloganıyla devam ettirilen proje dahilinde geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen Esen ve Kıvanç Keskin çiftinin 21 günlük çocuklarına “Hoş Geldin” demek için çifti ziyaret eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, aileye hayırlı olsun diyerek, Atlas bebeğe altın hediye etti. Atlas bebek ve annenin sağlık durumları hakkında Keskin çifti ile sohbet eden Başkan Deveciler, Belediye Sağlık işleri Müdürlüğüne bağlı ebe ve hemşirelerin yeni doğan bebek ve annelere eğitimler verdiklerini ve bu eğitimlerde özellikle annelerin oldukça bilgilendiğini söyledi. Yapılan ziyarette Belediye sağlık personelleri tarafından anne ve bebeğin evdeki ilk kontrolleri de yapılarak, anne Esen Keskin’e beslenme ve emzirme, göbek bakımı, sarılık muayenesi ve eğitimi, anne ve bebeğin kişisel bakımı ve temizliği ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, anne sütü arttırıcı beslenme, bebek banyosu, bebek masajı konularında bilgiler paylaşılırken uygulamalı eğitimlerde gerçekleştirildi. Keskin çifti Başkan Deveciler’in yaptığı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken Belediye Sağlık ekiplerinin düzenli olarak kontrol ve eğitim uygulamalar için geldiklerini ve yardımcı olduklarını bu sayede bebekle daha iyi ve sağlıklı iletişim kurabildiklerini söyledi. Başkan Deveciler ise genç çiftin yeni çocukları Atlas bebeğe sağlıklı uzun bir ömür dileyerek çifte mutluluklar diledi. Başkan Deveciler çifte ayrıca içinde bebek bezi, sağlık kiti ve bebek bakım ürünlerinin olduğu paket hediye etti.

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