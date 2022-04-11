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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Oryantiring U14 2. Kademe Yarışları Sındırgı’da yapıldı

İHA

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Oryantiring U14 Ligi 2. Kademe Yarışları Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Oryantiring U14 2. Kademe Yarışları Sındırgı’da yapıldı

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Oryantiring U14 Ligi 2. Kademe Yarışları Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirildi.
Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Sındırgı Belediyesi organizesinde Oryantiring U14 Ligi 2. Kademe Yarışları Sındırgı’da yapıldı. Sındırgı Şerif Paşa Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki ara sokak ve caddelerde gerçekleştirilen heyecan dolu yarışlara 11 ilden 507 sporcu katılım sağladı.
8, 10, 12, 14 yaş kızerkek A ve B kategorinde düzenlenen yarışlarda sporcular hünerlerini sergiledi. 2. kademe arışlarında en çok katılımın sağlandığı Ankara bölgesini de geçen Sındırgı yarışları 507 sporcunun katılımı ile rekor kırdı.
Sındırgı ilçesinde ilk kez düzenlenen ve yerel halkta da büyük merak uyandıran yarışlar ilgi ile takip edildi. Yarışları merak edenler Cumhuriyet Meydanı’ndan takip etti.
507 sporcunun yanı sıra ailelerin de katılımı ile 2 binden fazla kişi iki gün boyunca Sındırgı sokaklarında dolaştı. Yarışmaların meydanda olması esnafın da yüzünü güldürürken, konaklama alanında ilçe merkezindeki tüm oteller yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı. Çocukların gelişiminde önemli bir yeri olan oryantiring yarışları aynı zamanda ilçe ekonomisine de katkı sağladı.
Heyecan dolu yarışlar sonunda dereceye girenler için Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi. Sporculara ödüllerini Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak, İlçe Emniyet Müdürü Tahir Demir, Sındırgı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Rahmi Yörük, Etkinlik Direktörü Handan Burak Aksoy, Türkiye Oryantiring Federasyonu yetkilileri, hakemler ve antrenörler takdim etti.
Sporcu Demir Demirer, “İzmir'den geliyorum. Kulübümün adı Yakamoz Spor kulübü. Oryantiringi yaklaşık 7 yıldır yapıyorum. Bugün parkur ortalama bir parkurdu. Ölçek biraz daha diğer parkurlarıma ve antrenmanlarıma göre küçüktü. O yüzden sokaklar birbirine gayet yakındı yani haritada göründüğü kadarıyla. Öyle hedeflerde aman aman bir zorluk yoktu. Yani bilenlerin yapabileceği bir haritaydı. Ama genel olarak keyifliydi. Ben beğendim. İyi yapmışlar" şeklinde konuşurken, Zeynep Naz Kaymak ise, “11 yaşındayım. 10 yaşta koşuyorum. Parkur kolaydı. Bunda aslında kimin daha hızlı koştuğunu test ettiler bence. Güzeldi, heyecanlıydı” dedi.
Oryantiringin hem akıl hem de güç geliştiren bir spor olduğu için yarışmaya katılmanın oldukça zevkli olduğunu belirten Ece Su Özgür, “Bursa'dan geliyorum, 12 yaşındayım. 14 yaşta koşuyorum. Parkur güzel bir parkurdu, zevkli bir parkurdu, hıza dayalı bir parkurdu. Fiziki anlamda güçlülük gerektiren bir parkurdu. Oryantiring zevkli bir spor ve burada Balıkesir'de böyle bir alanda koşmak çok zevkli bir şey” dedi.
Organizasyonu ve Sındırgı’yı çok beğendiğini belirten Demet Pekperdahcı, “İzmir'den geldim. 2 çocuğumla geldik ve onların ikisi de yarıştılar. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık ve Sındırgı'yı çok beğendim. Organizasyonu çok beğendim” şeklinde konuştu.

14 kategoride 507 sporcu yarıştı
14 kategoride 507 sporcunun yarıştığını belirten Başhakem Köksal Aksoy, “Burada toplamda 14 kategoride yaklaşık 507 sporcu start aldı. 8 yaş, 10 yaş, 12 yaş, 14 yaş grubu burada Türkiye Şampiyonası'nın Oryantiring Federasyonu'nun 2. Kademe Yarışı'nı gerçekleştirdik. Burada sporcuların aldıkları puanlar ve yarışmalara katılmaları bir sonraki üst tur yarışmalarına katılmalarını sağlayacak. Bu bakımdan çok güzel bir harita çıktı Sındırgı'da ve koşan sporcular çok keyif aldılar“ dedi.

"Sındırgı’nın pozitif bir enerjisi var"
Sındırgı’nın pozitif bir enerjisi olduğunu belirten Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, “Bugün 10 Nisan 2022. Balıkesir Sındırgı ilçemizde doğal güzellikte, Doğal Şehir Sındırgı’da U14 yarışımızı yaptık. 2. Kademesini yaptık. 507 sporcumuzun, çocuğumuzun katılımıyla yaptık. Çok güzel, çok eğlenceli bir yarıştı. Çocuklarımız da çok keyif aldı, bölgeyi de çok sevdiler. İnşallah ilerleyen yıllarda yine Sındırgı bölgemizde ulusal organizasyonlar düzenleyeceğiz. Belediye Başkanımız, Kaymakamımız sağolsunlar çok destek verdiler. Pozitif enerjileri var. Gelecek yıllarda buraya sık sık geleceğiz” dedi.
Sındırgı’da güzel bir organizasyona imza atıldığını belirten İlçe kaymakamı Zafer Oktay, “Türkiye Oryantiring Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu ve Sındırgı İlçesi olarak 507 sporcunun katılımlarıyla güzel bir etkinlikte Sındırgı’da belediyemizle birlikte ev sahipliği yaptık. Güzel bir etkinlik oldu. Sındırgı'nın tanıtımı açısından daha çok değerliydi. İnşallah zihnin ve bedenin buluştuğu bu güzel sporda bizler de Sındırgı olarak yer almaya çalışacağız. Ben emeği geçen tüm hocalarımıza, federasyonumuza, il müdürümüze çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Doğal Şehre Yakışır Etkinlikler Yapıyoruz
Doğal Şehir Sındırgı’ya yakışır etkinlikler yapmaya devam ettiklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Bugün harita bilgisini, yön bilgisini genç yaştaki çocuk yaştaki nesillere öğretebilmek maksadıyla dünyada olan bir disiplin oryantiring federasyonu tarafından tertip edilen bir yarışmaya ev sahipliği yaptık. 34 saat boyunca Doğal Şehir Sındırgı’nın tarihi dokusundaki güzelliklerini noktalarını tek tek çocuklar gezmiş oldular. Böyle doğal şehire yakışır etkinlikler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu gibi sporlar zihnimizi, beynimizi ve bedenimizi güçlendiren işler. Gençlerimiz, neslimizi bu tür sporlara adapte edebilmek için de belediye olarak sonuna kadar yanlarındayız. Sındırgımızda güzel bir etkinlik geride bıraktık. Yenilerine sağlık" şeklinde konuştu.
Katılımcı konusunda rekora imza attıklarını vurgulayan etkinlik direktörü Handan Burak Aksoy ise, “Sındırgı’daki yarışmamız U14 dediğimiz 14 yaş altı yani 8, 10, 12 ve 14 yaş grubu sporcuların A, B kategorili ve kız erkek ayrı olmak üzere her birinin farklı parkurlarda yarıştıkları bir kademe yarışıdır. Bunun sonrasında 3. Kademe şeklinde bu yarışlar farklı illerde devam edecek. Bugün 4 farklı noktada 2. Kademe yarışı yapıldı. 2'şer gün arayla dördünde başlamış olan yarışlar 2. Kademe yarışları arasında Ankara’yı bile katılım olarak geçmiş durumdayız. 507 sporcumuz bugün Sındırgı sokaklarında Doğal Şehir Sındırgı’da, doğal bir ortamda güzel vakit geçirdiler her şeyden önce. Çok da mutlu olduklarını gördük, gözlemledik. Bu anlamda hem belediyenin destekleri hem buradaki ekibin güzelliği çocuklara inanılmaz pozitif olarak yansıdı ve bundan sonra daha büyük çaplı organizasyonlarla inşallah Sındırgı’da oryantiringe devam etmeyi planlıyoruz. Uzak bölgelerden İstanbul, Burdur, Kocaeli, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa birçok farklı noktadan da burada misafirleri ağırlamış olmak bizleri ayrıca onore etti” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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