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Balıkesir Büyükşehir ‘Deneyim ve Çocuk Atölyesi’ni faaliyete aldı Çocuklar, Büyükşehir’in atölyesinde eğlenerek öğreniyor

İHA

Balıkesir Büyükşehir ‘Deneyim ve Çocuk Atölyesi’ni faaliyete aldı Çocuklar, Büyükşehir’in atölyesinde eğlenerek öğreniyor

Çocukların psikososyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Çamlık’ta ‘Deneyim ve Çocuk Atölyesi’ni faaliyete alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilk etkinliğini gerçekleştirdi. 5 gün boyunca kendileri için özel olarak hazırlanan atölyelerde kaliteli zaman geçirecek çocuklar, eğlenirken öğrenecek.
Bir yandan Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde ara tatil boyunca çocuklar için etkinliklerini sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da Çamlık'ta bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (BALMEK) atölyelerinde miniklere hafta boyunca eğlenirken öğrenecekleri eğitimler veriyor. Çocukların psikososyal gelişimine katkıda bulunacak çalışmaların hayata geçirileceği ‘Deneyim ve Çocuk Atölyesi’ni faaliyete alan Büyükşehir Belediyesi, bu alanda birçok etkinlik düzenleyecek. Çocukların kendini daha iyi bir şekilde ifade edebilmesi ve bilişsel gelişimlerine katkı sunması amacıyla yapılacak etkinliklerin ilki, gerçekleştirildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce organize edilen etkinliklerde çocuklar ilk gün “Matematik ve Origami” eğitimi aldı. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Gür ile öğrencileri tarafından verilen eğitimde çocuklar; kaliteli ve keyifli vakit geçirdiler. Çocuklara; ikinci gün “Akıl ve Zekâ Oyunları”, üçüncü gün “Masal Atölyesi” ve “Seramik Atölyesi”, dördüncü gün “Akıl ve Zekâ Oyunları”, beşinci gün ise; “Çocuk Psikodraması” ve “Seramik Atölyesi” eğitimleri verilecek.

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