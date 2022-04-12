`Deneyim ve Çocuk Atölyesi´ Balıkesir´de faaliyete geçti



BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, çocukların psiko-sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla `Deneyim ve Çocuk Atölyesi´ni faaliyete geçirdi. 5 gün boyunca kendileri için özel olarak hazırlanan atölyelerde kaliteli zaman geçirecek olan çocuklar, eğlenirken öğrenecek.Avlu Kongre ve Kültür Merkezi´nde ara tatil boyunca çocuklar için etkinliklerini sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çamlık Rekreasyon Alanı´nda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (BALMEK) atölyelerinde miniklere hafta boyunca eğlenirken öğrenecekleri eğitimler veriyor. Çocukların psiko-sosyal gelişimine katkıda bulunacak çalışmaların hayata geçirileceği `Deneyim ve Çocuk Atölyesi´ni faaliyete alan Büyükşehir Belediyesi, bu alanda birçok etkinlik düzenleyeceği bildirildi.BİRÇOK ATÖLYE DÜZENLENECEKÇocukların kendini daha iyi bir şekilde ifade edebilmesi ve bilişsel gelişimlerine katkı sunması amacıyla yapılacak etkinliklerin ilkinin gerçekleştirildiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz tarafından organize edilen etkinliklerde çocuklar ilk gün matematik ve origami eğitimi aldı. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Gür ile öğrencileri tarafından verilen eğitimde çocuklar; kaliteli ve keyifli vakit geçirdiler. Çocuklara; ikinci gün akıl ve zeka oyunları, üçüncü gün masal atölyesi ve seramik atölyesi, dördüncü gün akıl ve zeka oyunları, beşinci gün ise çocuk psikodraması ve seramik atölyesi eğitimleri verilecek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez

2022-04-12 13:06:34



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