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Türkiye-Yunanistan arasındaki 25 aylık hasret sona erdi Midilli-Ayvalık deniz hudut kapısında ilk sefer yapıldı

İHA

Türkiye'nin en batısından dünyaya açılan sınır kapısı olmasıyla bilinen Ayvalık Deniz Hudut Kapısı, 25 ay sonra yeniden açıldı.

Türkiye-Yunanistan arasındaki 25 aylık hasret sona erdi Midilli-Ayvalık deniz hudut kapısında ilk sefer yapıldı

Türkiye’nin en batısından dünyaya açılan sınır kapısı olmasıyla bilinen Ayvalık Deniz Hudut Kapısı, 25 ay sonra yeniden açıldı.
Pandemi nedeniyle uzun bir süre kapalı kalan Yunanistan’ın Midilli Adası ile Ayvalık arasındaki feribot seferleri yeniden başladı.
Feribot seferleriyle Ayvalık ekonomisine çok büyük katkılar sağlayan deniz hudut kapısı aracılığıyla 14 Nisan’da Midilli Adası’ndan kalabalık turist gruplarının geleceği öğrenilirken, yeniden hizmete giren deniz hudut kapısından Midilli Adası’na yaklaşık 35 kişilik bir Türk turist ilk seferi gerçekleştirdi.
25 ay sonra Midilli’ye yeniden gidecek olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen yolculardan Ayvalık Ticaret Odası eski Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, AyvalıkMidilli arasında ulaşımı sağlayan seferlerin hem Ayvalık hem de Midilli için son derece önemli olduğunu belirterek, “İnşallah deniz hudut kapımız bir daha kapanmaz. Bu seferlerin devamının geleceğini zannediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Edremit Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Rıza Timur, AyvalıkMidilli arasında 25 ay sonra başlayan feribot seferleri nedeniyle kendisine ait firmasının ihracatının arttığını söyledi.
Ayvalık’tan Midilli’ye yönelik gerçekleşen ilk seferin yolcularından Ufuk Ova da, deniz hudut kapısının yeniden açılmasının Ayvalık ve Midilli için pandemi sürecinin ardından önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, “Ben feribot seferlerinin yeniden başlamasıyla her iki ülkenin halklarının 25 aylık ayrılığın telafisi için mücadele edeceğine inanıyorum. Bence hudut kapısının açılmasıyla Ayvalık ve Midilli belediyeleri ve ticaret odalarının da karşılıklı olarak sosyokültürel faaliyetlere bir an önce yeniden başlaması gerekiyor. Çünkü bu yönde yapılacak olan sosyal faaliyetler her iki tarafın hem ekonomisine, hem de sosyal yaşamına ciddi bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Turizmciler umutlu
AyvalıkMidilli arasında feribot seferleri düzenleyen Jalem Turizm’in sahibi Ali Jale, “Bugün 25 ay sınır kapısını açılmasıyla seferlerimize yeniden başlıyoruz. Bugün regüler olarak ilk seferi gerçekleştiriyoruz. Heyecanlıyız. Aslında çok uzun yılardır bu işi yapmamıza rağmen seferlerimize bu kadar ara vermiştik. 25 ay sonra kapıların yeniden açılması ve işimize geri dönüyor olmamız ve her şeyden önce Midilli halkı ile Ayvalık halkını yeniden buluşturmak bize umut veriyor. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız bir sezon olmasını temenni ediyorum” dedi.
Pandemi sürecinden en çok etkilenen işkolunun kendi sektörleri olduğunu vurgulayan Ali Jale, “Ama bizimle birlikte Ayvalık esnafı da, ilçe ekonomisi de oldukça fazla bu süreçten etkilendi. Tabi bu süreçte Midilli’nin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran olan Türk turistler de Midilli’yi çok özledi. Tabi aynı şekilde Midilli halkı da Ayvalık’ı özledi. Dolayısıyla özlemler karşılıklı oldu. Ben inanıyorum ki, 2019 yılını aratmayacak bir sezonu yakalayacağız” diye konuştu.

Başkan Ergin: “Hudut kapısı Ayvalık ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor”
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nın kapandığını hatırlatarak, “Tabi 25 aydır geçmişten bu yana gelen bir Midilli’den buraya gelen, Türkiye’den Midilli’ye giden çok ciddi bir ekonomik alışkanlığımız vardı. Midilli Adası’ndan gelen turistlerin Ayvalık esnafına ve ekonomisine çok ciddi katkıları vardı. Ne yazık ki 25 aydan bu yana bu ekonomik hareketlilikten Ayvalık olarak yararlanamadık. Şu anda bugün Ayvalık’tan Midilli’ye yönelik ilk seferler başlamış durumda. Tabi bizim asıl beklentimiz 14 Nisan Perşembe günü Midilli Adası’nda ilçemize gelecek olan kalabalık turistlerdir. İnşallah bundan sonraki süreçte, pandemi dönemi gibi bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü bu sınır kapısı Ayvalık’ımıza ekonomik anlamda çok ciddi katkı sağlıyor. Tabi bunun yanında da iki ülke ilişkilerinde çok ciddi bir bağ kurmamıza vesile oluyor. Bu nedenle de deniz hudut kapımızın açılması bizi son derece mutlu etmiştir. İnşallah ülke olarak böylesi süreçler yaşamayız” dedi.

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