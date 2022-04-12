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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Avcı’dan vatandaşlara gönül köprüsü

İHA

Başkan Avcı’dan vatandaşlara gönül köprüsü

Altıeylül Belediyesi evde iftar hizmeti ile Altıeylül’de ikamet eden vatandaşların yanında olmaya devam ederken, Başkan Hasan Avcı da vatandaşların evine iftara misafir oluyor.
Altıeylül Belediyesi Covid19 Pandemisi başladığı günden bu yana vatandaşların tüm ihtiyaçlarında imkânlar ölçüsünde yanlarında olmaya devam ediyor. Özellikle vatandaşların Ramazan akşamlarında bir araya gelerek hep birlikte yapılan iftarlara olan özleminin farkında olan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı başta yaşlı, öksüzyetim ve şehit yakınları olmak üzere Altıeylül’de ikamet eden vatandaşların evlerine iftarda misafir olarak gönüllere dokunarak büyük takdir topluyor.
Her akşam başka bir camide vatandaşlar ile buluşuyor
Vatandaşların evlerine iftarda misafir olarak manevi havayı paylaşan Başkan Avcı, katıldığı iftarlardan sonra da her akşam farklı bir mahallede ve farklı bir camide Teravih Namazı’nda yine vatandaşlar ile bir araya gelerek Ramazan Ayı’nın özlenen havasına ortak oluyor. Bu Ramazan Ayı’nın geçtiğimiz son 2 yıldan bu yana dolu dolu yaşadıkları ilk Ramazan Ayı olduğunu dile getiren Başkan Avcı “Pandemi dolayısıyla gelen kısıtlamalar neticesinde hepimiz evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Ne Ramazanlar Ramazan gibi geçti ne de bayramlar bayram gibi geçti. Çok şükür ki duyarlı bir şekilde tedbirlere uyarak ve aşılarımızı olarak bu süreci de yavaş yavaş atlatıyoruz Allah’ın izniyle. Aldığımız tedbirler neticesinde düşen vaka sayıları ve kaldırılan kısıtlamalardan sonra nihayet bu Ramazan’nı Ramazan gibi eda edebiliyoruz. Özlediğimiz iftar sohbetlerini aynı masalarda bir araya gelerek gerçekleştirmenin mutluluğu ve sevinci içerisinde olduğumuzu da söylemeden geçemeyeceğim. Bizler de Altıeylül Belediyesi ve AK Parti Teşkilatı’mız olarak iftarlarda vatandaşlarımız ile bir araya gelerek o manevi havayı birlikte solumaya çalışıyoruz. Bununla birlikte her akşam başka bir mahallemizdeki camimizde vatandaşlarımızla birlikte Teravih Namazı’nı eda ettikten sonra bir araya gelerek hep birlikte hasbihal ediyoruz. Özlediğimiz eski Ramazanlara bizleri kavuşturan Mevla’mıza binlerce kez şükrederken aynı şekilde Ramazan Bayramı’na da bizleri kavuşturmasını gönülden niyaz ediyoruz” dedi.

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