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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit’te bayram öncesi güvenlik toplantısı

İHA

Edremit’te bayram öncesi güvenlik toplantısı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Vali Hasan Şıldak başkanlığında bayram öncesi güvenlik toplantısı yapıldı. Bayram ve yaz sezonu öncesi nüfus bakımından büyük yoğunluk yaşanan Kuzey Ege’nin Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran ilçelerinde güvenlik ve asayiş konuları başta olmak üzere huzur içinde bayram ve yaz sezon geçirilmesi için alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar kapsamlı olarak görüşüldü.
Koca Seyit Havalimanı'nda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Binbaşı Emrah Kadir Çakır, ilçe kaymakamları, körfez ilçelerinin ilçe emniyet müdürleri ile jandarma komutanları katıldı.
Toplantıda, özellikle körfez bölgesinde yaşanan nüfus artışı ile beraber trafik yoğunluğu dolayısıyla koordineli çalışılma yürütüldüğüne dikkat çeken Vali Şıldak, “Körfezde bölgesinde 10 milyon zeytin ağacının bulunduğu bölgemizde hayvanlar tarafından ağaçlara verilen zararın önlenmesine ilişkin genel emir yayınladık. Bu genel emrin takibini yapmak ve sonuçlarını incelemek üzere toplandık. Talep ve sorunların giderilmesine yönelik kaymakamlarımızın başkanlık yapacağı ilçelerde jandarma komutanlığı ve ilçe tarım müdürlüklerimizin desteğiyle daha kapsamlı çalışmalar yapılacak. Geçtiğimiz yıl hasat döneminde önceki yıllarda yoğun şekilde yaşanan zeytin hırsızlığı konusunda çok güçlü tedbirler aldık. Çiftçi malları bekçilerimizin de destek vermesiyle ilk defa çiftçimiz bu sezon rahat etti. Bölgede yaşayan üreticimizin uygulamadan memnun olduğunu görüyoruz. Bu konudaki uygulamalarımız kararlılıkla devam edecektir” dedi.

“Hırsızlıklar konusunda çok hassasız”
Vali Şıldak, “Hırsızlık suçları ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde ve bölgemizde de 2021 yılında artış gösterdi. Uyguladığımız tedbirler neticesinde geçen yılın ilk 4 ayına göre 2022 yılında suç oranında yüzde 25 bir azalış meydana geldi. Bu da yapılan çalışmaların çok etkili olduğunu gösteriyor. Bu konuda çok hassasız. Yurt içi ve yurt dışı misafirlerimizin Balıkesir ile algıları Edremit bölgesinde oluştuğunu görüyoruz ve Balıkesir’in vitrini olan Edremit bölgesine özel bir ihtimam gösteriyoruz. Bu toplantı bizim bu bölgede 2 yıl içinde benim başkanlığımda yaptığımız beşinci toplantı. Dolayısıyla bütün tarafları bir araya getirip karşılıklı olarak istişare etmek emniyet jandarma ve sahil güvenlik arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ilçelerimizin taleplerini en hızlı şekilde değerlendirmek adına bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Akçay, Altınoluk’ta Zeytinli kavşağında olan trafik sorununu bu yıl kalıcı olmasa dahi kısmi rahatlatıcı önlemler almak konusunda da mutabık kaldık. Bölgemiz narkotik suçlar bakımından maalesef yoğunluk taşıyan bir görüntü arz ediyor. Çok koordineli şekilde çalışıyoruz. Edremit İbrahimce mahallesinde yürüttüğümüz iyileştirme çalışmalarında çok önemli yol kat edildi “diye konuştu.

“Orman yangınları konusunda tedbir aldık”
Orman yangınları konusunda ülkemizin gözbebeği konumunda olan Kazdağları’nı korumanın da en önemli görevleri arasında olduğunu ifade eden Şıldak, "Bu yılda bu konudaki tedbirlerimizi gözden geçirip uygulamaya koyacağız. Körfez bölgemiz hem bir tarım, hem de turizm şehridir. Hem tarımı, hem turizmi çok iyi bir şekilde yürütmek durumundayız. Bunun en iyi şekilde yürütülmesi konusunda kültür turizm bakanlığına “Turizm Master Planı” konusunda başvurumuzu yaptık, gelişmeleri takip ediyoruz. Eski Halk Eğitim Merkezi binamızın restorasyonu tamamlandı ve kitap kafe olarak Edremitlilerin hizmetine sunulacak. Halk kütüphanemizin de inşası tamamlandı. Şu anda donatım çalışmalarını devam ettiriyoruz. Hükümet Konağı binası inşaatı sürüyor. Kısa sürede burayı da ilçe halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Diyebiliriz ki Altınoluk’tan Altınova’ya kadar uzanan Ege’nin incisi Kuzey Ege hattında yaşayan vatandaşlarımız devletin bütün hizmetlerin en iyisine, en kalitelisine layıktır. Bütün konuları tek tek inceleyerek onlara en iyi hizmeti ve huzurlu tatil imkanı sunmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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