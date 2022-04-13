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Sahurda çaldılar, iftarda yakalandılar

DHA

Sahurda çaldılar, iftarda yakalandılar


Alper ÇOBANOĞLU/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde sahur vakti yapımı devam eden camiye girip kubbe kaplamasında kullanılan 151 parça alüminyum malzemeyi çalan 4 şüpheli, aynı gün iftar saatlerinde yakalanıp, tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.
Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi´nde 8 Nisan günü sahur vakti, yapımı devam eden caminin avlusuna giren kişiler, kubbe yapımında kullanılan maddi değeri 30 bin lira olduğu belirtilen 151 parça alüminyum malzemeyi çaldı. Hırsızlık anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin avludaki alüminyum malzemeleri kucaklayarak taşıdıkları ve bahçe duvarının dışında bekleyen diğer 2 kişiye verdikleri görüldü.
Mahallelinin ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Caner Yüzer (20), Çağrı Burgu (20), Eray Baskıncı (31) ve Berkay Hızlı (22) olduğunu belirledi. Şüpheliler, aynı gün iftar saatlerinde adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Çalınan malzemelerin bir bölümü bulunarak cami yönetimine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Alper ÇOBANOĞLU
2022-04-13 09:35:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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