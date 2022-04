Vandallar Avşa’da kırdı döktü Evlere girip eşyaları parçaladılar, evleri kullanılamaz hale getirdiler

Balıkesir’in turistik ilçeleri arasında yer alan Marmara’ya bağlı Avşa adasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yazlık evlere girerek eşyalara zarar vermesi ada sakinlerinin huzurunu kaçırdı. Avşa adasının Deniz Mahallesi'nde yaşanan olayda, yazlık evlere giren kişiler evlerdeki eşyaları talan etti, kırdı, döktü. Ada sakinleri yaşanan olaya adeta isyan etti.

Yaz aylarında turist yoğunluğu en çok olan yerleşim yerleri arasında yer alan Marmara ilçesine bağlı Avşa adasında oturanlar ilginç bir olaya şahitlik etti. Adanın Deniz Mahallesi'nde bulunun 50 konuttan 15’ine giren kimliği meçhul şahıslar evlerin içinde bulunan eşyaları kırıp dökerek kullanılmaz hale getirdi. Evleri zarar gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirirken, olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanmasını istedi. Girilen evlerden hırsızlık yapılmaması da dikkat çekti.

Deniz Mahallesi’ndeki konutlara giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler evlerdeki buzdolabı, çamaşır makinası, televizyon, motosiklet gibi eşyaları kırdı. Kişi ya da kişiler ayrıca evlerdeki mutfak eşyaları ile yatak ve oturma odasındaki eşyaları dağıtarak zarar verdi.



Ayşe İlgün: “Evimde kullanılacak bir şey bırakmamışlar”

Deniz Mahallesi sakinlerinden Ayşe İlgün, mahallesinde yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Marmara ilçesine bağlı Avşa adasındaki Deniz Mahallesi'nde oturuyorum. Evime hırsız girmiş. Ama evde kullanılacak hiçbir şey bırakmamış. Evdeki her şeyi kırmış, darmadağın etmiş. Evimin karşısındaki, yanımdaki komşumun da evine girmiş. Benim gördüğüm şu anda sokağımdaki en az 4 eve birden girerek aynı şeyleri yapmış. Bu evlerin içini harap etmişler” diye konuştu.



“Şimdiye kadar evimizin önünden çöpümüz kaybolmadı”

Kendisinin yıllardır aynı yerde oturduğunu ifade eden Ayşe İlgün bu güne kadar bu tür bir olayla karşılaşmadıklarını belirterek, “Biz bu mahallede yıllardır yaşıyoruz. Şimdiye kadar kapımızın önündeki bir çöpümüz dahi kaybolmadı. Fakat bir yıldır burada girilmedik ev bırakmadılar. Yan komşumun yatak odasından tutun da evdeki buzdolabına kadar her şeyi parçalamışlar. Yani bunu yapan normal bir insan değil. Bu yapılan hırsızlık da değil. Sadece evdeki eşyaları kırıyor, döküyor, pisliyor. Düşünebiliyor musunuz evde kapalı duran ketçapları dahi eşyaların üzerine sıkmışlar. Resmen rezillik, başka bir şey değil. Korkuyorum yakında can güvenliğimiz de kalmayacak. Yani burayı çok seviyoruz ama bu olayların yaşanmasından da çok üzgünüz. Avşa böyle değildi, bu hale gelmesi hepimizi üzüyor. Artık ne yapacağız bilmiyoruz, buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Çünkü hangi sokağa girseniz 34 evin camı, kapısı açık durumda. Eline keser alan kapıları kırıp giriyor” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin evlerinde meydana gelen hasar sonrası jandarmaya şikayette bulundukları öğrenilirken, asıl zararın Avşa dışında yaşayan kişilerin adaya geldikten sonra gün yüzüne çıkacağı belirtildi.

