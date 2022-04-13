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Ak Partinin ramazan programı Gönen ile devam etti AK Parti İl Başkanı Başaran: “Gönen’de gönüllerimiz bir oldu”

İHA

Ak Partinin ramazan programı Gönen ile devam etti AK Parti İl Başkanı Başaran: “Gönen’de gönüllerimiz bir oldu”

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı, “30 gün Ramazan’ı 100 gün gibi yaşayacağız” temalı İlçe ziyaretleri programlarına Gönen ile devam etti. Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Ak Parti İlçe Başkanı Merve Üncük İşgüden, Ak Parti Balıkesir İl Yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimleri, İlçe Teşkilatı Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik kollarının dahil olduğu Ramazan ayı programının dokuzuncu gününde Gönen’de çiçeklerle coşkulu bir şekilde karşılandı.
Gönen’de Cumhur ittifakı birlikteliği
Gönen Ramazan ayı programı: Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran’ın, İl Teşkilat üyeleriyle birlikte Gönen İlçe Teşkilatının çiçekli ve coşkulu karşılamasıyla başladı. Yapılan istişare toplantısının ardından İkindi namazı için Plevne Camii’ne gidildi. Namaz sonrası Büyükşehir Belediyesi Sıcak Yemek TIR’ında Gönen’li vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. Vatandaşlarla samimi ve sıcak sohbetler yapılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın programa dahil olmasıyla Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ziyaret edildi. Ziyarette Gönen’de yapılan çalışmaların değerlendirildiği verimli bir görüşme sağlandı. Ziyaretin ardından MHP Gönen İlçe Teşkilatı ziyareti gerçekleştirildi MHP İlçe Başkanı Fatih Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ile Gönen hakkında istişarede bulunuldu. MHP ziyaretinin ardından Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı BBP İlçe Başkanı Tarık Akyüz, İlçe Teşkilatında ziyaret edildi. Ziyaretlerin ardından MHP ve BBP ilçe Başkanlarının da dahil olduğu esnaf ziyaretleri yapıldı. Ak Parti İl Teşkilatı, daha sonra Gönen Müftüsü Ahmet Duran’ı ziyaret etti.
Başaran, Duman ailesi ile birlikte iftar yaptı
Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve İl Yönetimi iftarda evlere misafir olarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptılar. Başkan Başaran, İlçe Başkanı Merve Üncük ile birlikte Duman ailesiyle birlikteydi. İftar sonrası aile ile birlikte çay içilerek sohbet edildi.
İftar sonrası Teravih namazını Hafız Hüseyinler Mahallesi’nde kılan Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Ak Parti İl Teşkilatı burada vatandaşlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği ziyarette Başaran ve Yılmaz güncel konular üzerine vatandaşları bilgilendiren konuşmalar yaptı. Hafız Hüseyinler Mahallesi sakinlerinin gösterdiği ilgi ve yaşanan coşku görülmeye değerdi. Özellikle çocuklar Ekrem Başaran ve Yücel Yılmaz’ı sevgi çemberine aldılar..
Başaran: “Gönen bugün farkını gösterdi”
Hafız Hüseyinler Mahallesi ziyareti sonrası Gönen Öğretmen Evi’nde günün değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Gönen’de halkın büyük bir teveccühü ile karşılanmanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek, “Evet. Bugün dokuzuncu ilçemiz Gönen’deyiz. Çok coşkulu çok güzel bir program gerçekleştirdik Gönen’imizde. Tabi Gönen Balıkesir’imizin açıkçası çok farklı bir ilçesi. Ne açıdan farklı bir ilçesi. Tarım diyorsanız tarımın en önemli, çeltik tarımının yapıldığı yer. Verimli Gönen ovasının olduğu yer. Kaplıcalarıyla, iğne oyalarıyla, kuzularıyla her şeyi ile Gönen farklı bir bölge. Gönen bugün farkını gösterdi. Ak Parti İl Teşkilatı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın beraber yapmış olduğu çıkarmada her yönüyle bizi destekleyen Gönen’lilere çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir faaliyetimiz oldu.
Başaran: “Hafız Hüseyinler mahallemize çok teşekkür ediyoruz.”
En son gittiğimiz Hafız Hüseyin Bey Mahallesi özellikle çok coşkulu bir kalabalıkla, sanki yarın seçim varmış havası ile bizi karşıladı. Bizler siyasetçiler olarak bundan çok mutlu olduk. Çok güzel bir faaliyet oldu. Yine gün içerisinde Büyükşehir Belediyemizin sıcak yemek TIR’ımız, 5400 kişilik yemek sayısıyla rekor kırdı açıkçası. Yine gıda kolilerinin dağıtımı noktasında çok güzel hizmetler oldu. Teşkilatımızın her kademesi canla başla çalışarak tüm gönüllere girmeye azimli bir şekilde gelmişti. Hakikaten bu işe gönül verdik, gönüller almaya geldik demiştik. Gönen’de de aynı şeyi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Tüm çalışan arkadaşlarımıza, teşkilatıma, belediye personeline hepsine çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir faaliyet oldu. Hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi. Toplantı sonrası ise Gönen Ramazan Programı etkinliği sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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