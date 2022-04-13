Manyaslı muhtarlara kadına yönelik şiddet ile mücadele semineri

Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünce Manyaslı muhtarlara kadına yönelik şiddetle mücadele konulu seminer düzenlendi.

Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü kadın birimi psikologları Güzin Akbaba ve Burcu Işık tarafından Manyas Müftülüğü toplantı salonunda muhtarlara yönelik “Kadına yönelik şiddet ve erken evliliklerle mücadele farkındalık“ semineri verildi.

Konuşmacılar, kadına şiddet olaylarının pandemi döneminde daha çok arttığının altını çizerken, yine pandemi döneminde dünyada 12 milyon kız çocuğunun çocuk yaşta evlendirildiğini söylediler. Manyas ilçesinde geçtiğimiz yıl 40 bayanın merkezlerine yardım almak için başvurduklarını belirterek, şiddete uğrayan bayanların ulaşabilecekleri noktalar üzerinde bilgiler verdiler. Muhtarların mahallelerinde ki mağdur şiddete uğrayan kadınlar konusunda hassas davranmalarını ve gerekli mercileri bu konuda bilgilendirmelerini istediler.

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