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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de sofralar bereketlendi

İHA

Burhaniye’de sofralar bereketlendi

Burhaniye Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine erzak kolilerini dağıtmaya başladı. Burhaniye Belediyesi tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlanan gıda erzak kolileri aralıksız mahalle mahalle dağıtılıyor.
Burhaniye Belediyesine erzak yardımı almak için dilekçe ile başvuru yapan vatandaşların Belediye tarafından kurulan Sosyal Yardım İşleri Komisyonunca uygun bulunanları ve ayrıca Mahalle muhtarlarının ve belediyenin daha önce tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan paketler Ramazan’da sofraları bereketlendiriyor. Ramazan ayı dolayısıyla belediye tarafından başlatılan erzak bağışlarının yanı sıra belediyenin kendi kaynaklarınca tedarik edilen bini aşkın paket vatandaşların evlerine teslim ediliyor. Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce hazırlanan, içlerinde kuru bakliyat, yağ, peynir ve tatlı gibi temel gıda ihtiyaçları bulunan paketlerinin dağıtımında Belediye Meclis üyeleri de bulunuyor. Ramazan ayı boyunca dağıtımın tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneğini yaşadıklarını söyledi. Başkan Deveciler başlattıkları kampanya ile gıda desteklerini arttırdıklarını belirterek “Bağışçılarımızla ihtiyaç sahiplerimizi bu şekilde bir araya getirmenin de gururunu yaşıyoruz. Ramazan ayının herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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