Rektör İlter Kuş Şampiyon sporcuları tebrik etti

Balıkesir Üniversitesini, (BAÜN) Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği şampiyonalarda temsil eden öğrencilerin başarılarına yenileri eklendi. BAÜN’lü öğrenciler son olarak, Üniversiteler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonluğu ile Üniversiteler Oryantiring Türkiye Şampiyonasında kadınlarda Türkiye Şampiyonluğu ve Türkiye İkinciliği başarılarına imza attı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Türkiye Şampiyonalarında madalya kazanan öğrencileri makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederken, öğrenciler de kendilerine sunulan imkanlar dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkürlerini ilettiler.

Bilek Güreşi ve Oryantiring’de, 4 Türkiye Derecesi

Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasına katılan Ayşe Nur Adikti, 60 kg. sağ ve sol kol bilek güreşi müsabakalarını şampiyonlukla tamamlayarak iki altın madalya kazandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Oryantiring Türkiye Şampiyonasında da Koray Dever’in antrenörlüğünü yaptığı; Buket Aydın, Hilal Aslan ve Nesrin Yavuz’dan oluşan Balıkesir Üniversitesi Oryantiring Takımı, kadınlarda Türkiye İkincisi olma başarısı gösterdi. Bireysel müsabakalarda ise Buket Aydın Türkiye Şampiyonu oldu.

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