Burhaniye’ de yaz tedbirleri değerlendirme toplantısı

Burhaniye’de, yaz aylarında turizm sezonunun başlamasıyla alınacak tedbirlerin görüşüldüğü değerlendirme toplantısı Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında yapıldı. Toplantı, ilgili kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda; turizm sezonunun başlamasıyla yaz aylarında ilçeye gelecek olan yazlıkçılar, tatilciler ve günübirlik gelen ziyaretçilerin oluşturacağı yoğunluğa dikkat çekildi. Vatandaşların can ve mal emniyetinin korunması ile ilçe de park ve trafik sorunlarının yaşanmaması için alınacak tedbirler görüşüldü. İlçe de mavi bayraklı plajlarıyla halkın yoğun bir şekilde kullandığı Ören, Öğretmenler, İskele ve Pelitköy mahallelerinde bulunan plajlar ele alındı. Tüm sahil ve plajlarda trafik ve otopark sorunu yaşanmaması ve vatandaşların sağlıklı ve güvenli şartlarda yüzme ihtiyaçlarının temini amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü. Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Dnz. Astsb. Bçvş. Berkan Başaran, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Gürkan Kendigelen , Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, Başhekim Dr. Evren Akgöl, Beld. Zabıta Müdürü Yüksel Yüce ve Turizm Sorumlusu Ahmet Can Taşcı katıldı.

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