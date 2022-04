Sındırgı'nın simgesi 'Sağdıç' leylek yuvasına döndü

Balıkesir’in 'doğal şehir' ünvanlı ilçesi Sındırgı’nın simgesi haline gelen 'Sağdıç' leylek bu yıl da göç ederek, belediye binasının üzerindeki yuvasına yerleşti.

1962’li yıllardan bu yana ilçe merkezinde belediye binasının üzerinde bulunan ve 2017 yılında yeniden yapılan yeni binasına taşınan yuvasına gelen “Sağdıç" leylek, beraberinde Balkan geleneğini de getirdi. Doğal şehrin simgesi haline gelen leyleklere ilçe genelinde tüm vatandaşlar sahip çıkıyor. 7 yıl önce yapımına başlanan yeni hizmet binası da leylek yuvasının yer alması ile bir ilk niteliği taşıyor. Eski binada bulunan leyleklerin göç etmemesi nedeniyle binanın inşaatı da geciktirilmişti. Binanın yapımı esnasında da leylek yuvasının bozulmaması, “Sağdıç" leyleğin yuvasız kalmaması için 2 metrelik bir direğin üzerine kurulan yuvaya uçan leylek, 2017'de inşaat tamamlanınca çatıda kendisi için özel olarak yapılan yuvasına kavuştu. İlçenin tanıtım logosunda da yer verilen leylek "Sağdıç", her yıl ilkbaharda yuvasına gelerek yaz aylarını Sındırgı’da geçiriyor.

Doğal şehre yakışan en önemli varlığın “Sağdıç" leylek olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Leylek Sındırgı’nın bir doğal şehir olmasının en büyük sebebi. Leylek o kadar narin, o kadar nazik bir hayvan ki en ufak doğal olmayan işlerden etkilenip ölebiliyor. Şehrin göbeğinde yaşayan bu leyleğe Sındırgı yıllardan beri sahip çıkıyor. Bizler 62 yılında leylek yuvası ile tanışan, bizim 2010'lu yıllarda yapmayı planladığımız ve 2017 yılında bitirdiğimiz leylekli bir belediye binamızın olması ile beraber hala o kültür yaşıyor. Sındırgı’nın çeşitli yerlerinde de 28 adet leylek yuvası var. Leylekler Sındırgı’dan geçerken elektrikler kesiliyor. Köylü de artık alışmış durumda, yeri geldiğinde kurban bayramına bile denk gelse, etimiz bozulsa dahi leyleğimizin ölmesine asla müsaade etmeyiz diyerek elektrikleri kesiyorlar. O direklerin üzerine konan binlerce leyleği koruma altına alıyorlar. Doğal şehir Sındırgı’daki bütün halk leylek için aslında seferber oluyor. Anlamı, önemi çok büyük. Çünkü burası doğal şehir. Doğal şehre yakışan en önemli varlık da Sağdıç leylek” dedi.

Başkan Yavaş, “Doğal şehir Sındırgı’da baharın gelişini Sındırgılılar Sağdıç leyleğin belediye binasının üzerine gelmesi ile anlıyorlar. Bizler de bir bakıyoruz ki evet bahar gelmiş, artık tabiat canlanıyor. İnsanlar kardeşlik, yeniden yeşerme, canlanma, diriliş, hepsini bu arada kutluyorlar“ dedi.

Ulaş Çavdaroğlu, “Umarım her şey gönlümüzce olur. Baharın gelmesi ile birlikte her şey daha güzel olur” derken, Fatma Bayram da baharın ve Sağdıç leyleğin gelişinin mutlu ettiğini belirtti.

