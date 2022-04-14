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Denizlerde yarın balık avlama yasağının başlayacağı son günde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık halinde sezonun son balıkları tezgahlarda ki yerini aldı.

Bandırma Balık Halinde 15 Nisan yarın başlayacak balık avlama yasağı öncesinde sezonun son balıkları satışa sunuldu. Balık avlama yasağının başlamasıyla, Bandırma Balık haline gelecek balık miktarında azalma görüleceğini belirten Balıkçı Barış Yıldız, "Yarın balık avlama yasağı başlıyor. Bugün son gün. Balık yasağında halimizde bu kadar bol balık olmayacak. Fiyatlar şu anda çok uygun. Balık yasağında halimize az miktarda balık gelecek ve fiyatlar biraz daha yüksek olacak. Yasağa başlamadan son günde vatandaşlarımızı balık almaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.



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