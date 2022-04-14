Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yolcu sayısında rekora koşuyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hizmet veren Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, geçen yıla göre ortalama yüzde 40 büyüdü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre yolcu, uçak ve yük kapasitesini büyütmeye devam eden havalimanları arasında yer alan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, güler yüzlü ve samimi personeli, çağdaş altyapısı, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile Kuzey Ege’nin dünyaya açılan kapısında tercih nedeni oluyor. İstatistik verilerine göre 2021 ilk çeyreğinde 22 bin 693 yolcu ile uçuş yapılırken, 2022 yılın ilk çeyreğinde bu rakam yüzde 46 artarak 33 bin 174 olarak kayıtlara geçti.

Ticari yolcu ve kargo uçuşlarının yanı sıra eğitim ve özel uçuşlara da ev sahipliği yapan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda 2021 yılının ilk üç ayında 2 bin 610 uçağa hizmet verilirken, bu yıl bu rakam 5 bin 708’e yükseldi. Ayrıca 2021 yılında 208 olan ticari uçuş sayısı, 2022’nin ilk üç ayında 295’e yükseldi. 2022’nin ilk üç ayında Koca Seyit Havalimanı'nda 245 ton kargo uçak ile taşındı.

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