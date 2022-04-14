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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor

İHA

Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ramazan ayında gidilmedik ilçe, sıkılmadık el bırakmıyor. Gidilen her ilçede; gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilerek Ramazan geleneklerinin yaşatıldığı kültürel etkinlikler düzenleniyor. Türkiye’ye örnek olacak nitelikte gerçekleştirilen Ramazan programında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara da akülü tekerlekli sandalyelerini ulaştırıyor.
Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da vatandaşların yanında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; sosyal belediyeciliği ön plana alarak Türkiye’ye örnek olacak bir Ramazan programı hazırladı. bin 300 araç, 3 bin 900 personelin sahada aktif olarak görevlendirildiği Ramazan ayı boyunca Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanında çalınmadık kapı bırakmıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın önderliğinde her gün bir ilçede düzenlenen program dahilinde birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.
Başkan Yılmaz her yerde gönüllere dokunuyor
Her gününü farklı bir ilçede halkla iç içe geçiren Başkan Yücel Yılmaz; ziyaret ettiği ilçelerin merkezinden, kırsal mahalleleri ve köylerine kadar her yerde gönüllere dokunuyor. Kahvehanelerden esnafa, muhtarlıklardan yolda yürüyen vatandaşlara kadar herkesle temas eden Başkan Yılmaz, ev ziyaretleri de gerçekleştirerek iftarını vatandaşlarla birlikte açıyor. Gidilen her ilçede önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri dağıtılıyor, engelli vatandaşların akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı karşılanıyor. İlçe meydanlarına kurulan sıcak yemek TIR’ında da 3 bin kişilik iftar yemeği dağıtan Büyükşehir Belediyesi; iftar öncesi ve sonrasında düzenlenen HacivatKaragöz gölge oyunu ve tasavvuf dinletisi gibi etkinliklerle vatandaşlara Ramazan ayı geleneklerini yaşatıyor.
“Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşıyoruz"
Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da rahmetin, bereketin ve dayanışmanın ayı Ramazan’da, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz “Ramazan ayının rahmet ve bereketini tüm şehir birlikte yaşıyoruz. Bunun için Belediyemizin tüm kaynaklarını seferber ediyoruz. Ekiplerimizle birlikte 30 gün boyunca 20 ilçemizi adım adım dolaşarak tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Büyükşehir olarak bize ulaşan ya da tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kapısını çalıyoruz. Allah’ın izniyle tüm şehir olarak dayanışma içerisinde Ramazan Bayramı’na ulaşacağız. Tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar diliyorum.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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