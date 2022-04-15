AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Milletimizin yanında, milletimizle birlikteyiz” AK Parti Balıkesir Ramazan programı Ayvalık ile devam etti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Milletimizin yanında, milletimizle birlikteyiz” AK Parti Balıkesir Ramazan programı Ayvalık ile devam etti.

İHA

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Milletimizin yanında, milletimizle birlikteyiz” AK Parti Balıkesir Ramazan programı Ayvalık ile devam etti.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, “30 gün Ramazan’ı 100 gün gibi yaşayacağız” temalı İlçe ziyaretleri programlarına Ayvalık ile devam etti.
Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, AK Parti İlçe Başkanı Ali Gür, AK Parti Balıkesir İl Yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimleri, İlçe Teşkilatı Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik kollarının dahil olduğu Ramazan ayı programının dahilinde Ayvalık’ta çiçeklerle coşkulu bir şekilde karşılandı.
İlçe Başkanlığı’nda yapılan istişare toplantısına katılım katılımın çokluğu dikkatleri çekti. Teşkilat üyeleri, Ayvalık Ramazan programı ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. Toplantının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirildi. Daha sonra MHP Ayvalık İlçe Teşkilatı ziyaret edilerek, İlçe Başkanı Mehmet Sıray ve Yönetim Kurulu üyeleri ile güncel konular üzerine değerlendirmede bulunuldu. AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ardından Ayvalık Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şubesi ziyaret edildi. Burada Şube Başkan Mehmet Kıranoğlu, gazi ve şehit aileleri ile sohbet edilerek Ramazanı Şerifleri tebrik edildi. Ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’da katıldı. AK Parti il Teşkilatı ardından Altınova Mahallesine geçerek burada Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Altınova Şubesini ziyaret etti. Şube Başkanı Güler Çapraz Özlemiş ile engelli vatandaşlarla sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirilirken, talepleri not edildi.
AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve İl Yönetimi iftarda evlere misafir olarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptılar. Başkan Başaran, İlçe Başkanı Ali Gür ile birlikte Kavuncu ailesiyle birlikte iftarını açtı. İftar sonrası aile ile birlikte çay içilerek sohbet edildi.
İftar sonrası Teravih namazını Akçapınar Mahallesi’nde kılan AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti İl Teşkilatı burada vatandaşlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği ziyarette Akçapınar’lıların sorunları dinlenerek, yapılması gerekenler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Akçapınar Mahallesi ziyareti sonrası bir açıklama yapan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Evet. Bugün onuncu ilçemiz Ayvalık’tayız. Gündüz Ayvalık’ın içerisinde programlarımızı yaptık. Sıcak yemek TIR’ımız, Kültür TIR’ımız, esnaf ziyaretlerimiz, hane ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.
Şimdi de teravih için Akçapınar köyüne geldik. Teravih sonrası da çok güzel bir meclis kurduk, sohbet ettik, çayımızı içtik. Halkımızın taleplerini dinledik. Bazı sıkıntılı durumları var, onların giderilmesi için notlarımızı aldık. İnşallah yerine getirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu çalışmalarımızın, faaliyetlerimizin en güzel noktası da bu. Sıkıntı varsa yerinde görmüş oluyoruz. Sıkıntıyı yaşayan insanlarımızı dinlemiş oluyoruz. Birinci ağızdan hissiyatı, gerçek problemi görmüş oluyoruz. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını gidermek noktasında her türlü faaliyeti yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Amaçta, maksata hasıl oldu diye düşünüyorum. Tüm çalışan arkadaşlarımıza, teşkilatıma, belediye personeline hepsine çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir faaliyet oldu. Hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.
Akçapınar Mahallesi’nin ardından Çamoba Mahallesini ziyaret eden AK Parti İl Teşkilatı burada vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Mahallelilerle bire bir tokalaşan ve hal hatır sorun Başkan Ekrem Başaran, Çamoba Camiini ziyaret etti. Çamoba Camii’nin eksiklikleri noktasında bilgi alan Başkan Başaran, “Çamobalıları tebrik ediyorum. Çok güzel bir eseri mahallemize kazandırmak için gayretli bir çalışma göstermişler. Görkemiyle bizleri kendine hayran bırakın camimiz ile ilgili elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Mahalle sakinleri ile kahvehanede sohbet eden Ak Parti Teşkilatı, vatandaşların istek ve taleplerini not olarak, gereken çalışmayı yapacaklarını ifade ettiler. Kırsal Mahalle ziyaretinin ardından AK Parti İl ve İlçe Teşkilatları ile Büyükşehir Belediyesi’nin Ayvalık’ta yapmış oldukları çalışmalar noktasında değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası ise Ayvalık Ramazan Programı etkinliği sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP'li eski vekile 'Cumhurbaşkanına hararetten' 11 ay 20 gün hapis cezası
YEREL HABERLER CHP'li eski vekile 'Cumhurbaşkanına hararetten' 11 ay ...
Burhaniye’de “Yalnız Değilsiniz” projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de “Yalnız Değilsiniz” projesi devam ediyor
5. Burhaniye Sübeylidere Yağlı Pehlivan Güreşi 16 Nisan 2022 tarihinde yapılacak
YEREL HABERLER 5. Burhaniye Sübeylidere Yağlı Pehlivan Güreşi 16 ...
57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Manisa-Ayvalık etabı tamamlandı Ayvalık’ta “Tour of Türkiye” heyecanı
YEREL HABERLER 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Manisa-Ayvalık ...
Bandırma'da Fırıntaş pidesine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bandırma'da Fırıntaş pidesine yoğun ilgi
Balya'dan çalınan koyunlar Kepsut'ta ele geçirildi
YEREL HABERLER Balya'dan çalınan koyunlar Kepsut'ta ele geçirildi
Balıkesir'de polisten 55 şahsa 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 55 şahsa 'Huzur' operasyonu
Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ...
Bandırma Belediyesi Kültür ve Sanat etkinliklerine devam ediyor
YEREL HABERLER Bandırma Belediyesi Kültür ve Sanat etkinliklerine ...
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu´nun Manisa-Ayvalık etabını Sam Welsford kazandı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu´nun ...
Balıkesir’de öğretmen, öğrenci ve veliler bando takımı kurdu 'Özgür Kanatlar Bandosu' etkinliklerin aranılan ekibi oldu
YEREL HABERLER Balıkesir’de öğretmen, öğrenci ve veliler bando ...
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yolcu sayısında rekora koşuyor
YEREL HABERLER Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yolcu sayısında ...
25 ay sonra ilk Yunanlı turist kafilesi çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER 25 ay sonra ilk Yunanlı turist kafilesi çiçeklerle ...
Balıkesir'de 1300 yıldır ürün veren ağaç, görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de 1300 yıldır ürün veren ağaç, görenleri ...
Burhaniye’de 'Eğitim ve İstihdam Süreci' semineri
YEREL HABERLER Burhaniye’de 'Eğitim ve İstihdam Süreci' semineri
Burhaniyeli çiftçiler İzmir Fuarı'na gidiyor
YEREL HABERLER Burhaniyeli çiftçiler İzmir Fuarı'na gidiyor
Midilli'den Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi geldi
YEREL HABERLER Midilli'den Ayvalık'a 25 ay sonra ilk turist kafilesi ...
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, öğrencilere iftar yemeği verdi
YEREL HABERLER Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, öğrencilere iftar ...
Bandırma Belediye Başkanı Tosun, vatandaşlarla iç içe
YEREL HABERLER Bandırma Belediye Başkanı Tosun, vatandaşlarla iç içe
Sezonun son balıkları tezgahlarda
YEREL HABERLER Sezonun son balıkları tezgahlarda
Genç Edrolular’dan Tayfun Canlı’ya teşekkür
YEREL HABERLER Genç Edrolular’dan Tayfun Canlı’ya teşekkür
Zeytin ve zeytinyağı ihracatı ve ihracatında karşılaşılan sorunlar paneli yapıldı Dış Ticaret Uzmanı Özdolgun "Zeytinyağımızı dışarıya açabilmek için öncelikle Edremit’i tanıtmak gerekir."
YEREL HABERLER Zeytin ve zeytinyağı ihracatı ve ihracatında ...
Sındırgı'nın simgesi 'Sağdıç' leylek yuvasına döndü
YEREL HABERLER Sındırgı'nın simgesi 'Sağdıç' leylek yuvasına döndü
Burhaniye’ de yaz tedbirleri değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Burhaniye’ de yaz tedbirleri değerlendirme toplantısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.