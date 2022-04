Türk Futbolu, genç ve yetenekli futbolcular sayesinde gelişecek Antrenör Berkcan Biratan, altyapı eğitimlerine önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti

UEFA B Futbol ve Scout Antrenörü Berkcan Biratan, Türk Futbolu'nun genç ve yetenekli futbolcularla gelişeceğini söyledi.

UEFA B Futbol ve Scout Antrenörü olarak çalışmalarda bulunan Berkcan Biratan, Türk futbolundaki genç yetenekler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Biratan, "Türk futbolu, genç ve yeteni futbolcularımız sayesinde gelişecek. Bugüne kadar Türk futboluna katkıda bulunan birçok özel yabancı futbolcu oldu. Hagi, Alex bunlardan sadece birkaçı. Fakat her zaman bir ülkenin kendi yetiştirdiği futbolcular, ülke futbolunu geliştirme noktasında önemli bir paya sahip olmuştur. Bu nedenle altyapı eğitimlerine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz.” dedi

202122 sezonunda Bandırmaspor U14 futbol takımında teknik sorumlu olarak göreve başlayan Biratan, "Altyapıda gençlerin çok özel bir eğitimle yetişmesi çok önemli. Çünkü başarılarıyla ön plana çıkan isimler buradan A takımlara gidiyor. Türk futbolunun yetenekli gençlere ihtiyacı var. Çünkü genç isimler her zaman azimli ve sabırlı bir çalışma içerisinde oluyor. Bu nedenle altyapıda verilen eğitimlerin önemli olduğuna inanıyorum.” ifadelerinde bulundu.

