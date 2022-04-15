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Sındırgı Cup Ege Bölgesi Futbol Turnuvası gerçekleşti Ege Bölgesi U12 takımları Sındırgı Cup Futbol Turnuvası'nda buluştu

İHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Ege bölgesindeki 12 takımın U12 sporcuları Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen futbol turnuvasında kıyasıya mücadele etti.

Sındırgı Cup Ege Bölgesi Futbol Turnuvası gerçekleşti Ege Bölgesi U12 takımları Sındırgı Cup Futbol Turnuvası'nda buluştu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Ege bölgesindeki 12 takımın U12 sporcuları Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen futbol turnuvasında kıyasıya mücadele etti.
Sındırgı Belediyesi organizasyonunda ilk kez gerçekleştirilen Sındırgı Cup Futbol Turnuvası'nda 12 takım 300’e yakın sporcu yeşil sahada hünerlerini sergiledi. Sındırgı Belediyespor’un ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvaya Altınordu, Manisa Yıldız spor, Manisa Spor, Balıkesirspor, Bucaspor, Karesi Belediyespor, Bigadiçspor, Karşıyaka Spor Kulübü, Simav İdman Yurdu, Akhisar Yıldırımspor, Şehitler Okulspor kulübünün U12 takımları katıldı.
Gün boyu devam eden karşılaşmalarda tüm takımlar performanslarını en üst seviyede sergilerken birinciliği Altınordu, ikinciliği Akhisar Yıldırım Spor, üçüncülüğü Karşıyaka, dördüncülüğü ise Bucaspor kazandı. Turnuva sonunda kazanan takımlara madalyaları verildi. Ödül törenine Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Çağrı Çağatay Çavdar, meclis üyesi Bülent Ata, Sındırgı Belediyespor Başkanı Tufan Gürlek, Gençlik hizmetleri ve Spor ilçe müdürü Rahmi Yörük, daire amirleri, hocalar, veliler ve sporcular katıldı.
Doğal şehir Sındırgı’da Ege Bölgesindeki takımları ağırlayarak güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Doğal şehir Sındırgı’da her bir alanda etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Geçenlerde oryantiring oyunlarıyla müthiş bir hava yakalandı. Mayıs ayının sonuna doğru burada Atlı cirit, okçuluk yarışları yapılacak dünya çapında. Ve şu anda da yenilenen Atatürk Stadyumumuzda futbol etkinliği var. Ege bölgesinden 12 ayrı takım bugün Sındırgı’da. 300’e yakın sporcuyla birlikte burada kıyasıya bir yarış yapıyorlar. Yeni yetenekler ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu sahada Cengiz Ünderler yetişti. Milli futbolcumuz ve Sındırgı’nın hakikaten çok önemli bir değeri. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın buradaki katkılarıyla müthiş bir FİFA ayarında bir stadyum yaptık. Yürüyüş alanlarıyla beraber de hakikaten şu an da herkesin taktir ettiği hoşuna gittiği bir stadyum oldu. Böyle bir stadyumu da en güzel tarafı nedir insanla güzeldir. Ve şu andaki 14 yaşındaki çocuklarımızı burada ağırlamaktan onlarla birlikte olmaktan Karşıyakasından İzmirinden bu bölgedeki farklı Manisa'dan Antalya'dan sporcuları burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. En önemlisi de şu ki Balıkesir şimdiye kadarki ilk defa böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor ve Sındırgı’da yapılıyor. Bu çok önemli bir hadise” şeklinde konuştu.

Minik futbolcular hünerlerini sergiledi, turnuvada dostluk kazandı
Altınordu altyapı oyuncusu Arda Osman Tuner, “U12 takımında 8 numaralı pozisyonda oynuyorum. Turnuva şu ana kadar bizim için güzel geçiyor. Güzel galibiyetler aldık. İyi oyun oynadık. Hocamızın bize gösterdiklerini sahaya yansıtıyoruz. Böyle olunca da harika oluyor bizim için. Biz oyundan zevk alıyoruz. Hocamızın sezon başından beri bize gösterdiği şeylerle top oynamak sahada çok eğlenceli oluyor" şeklinde konuşurken Bucaspor U12 oyuncusu Yağız Karataş, “Orta saha görevindeyim. Turnuvada üstün bir başarı elde etmek için buralara kadar geldik. Ve geldiğimiz yolun hakkını da vermeyi düşünüyoruz açıkçası. Rakiplerimiz elbette zorlanacak mücadelemiz ve ortaya koyduğumuz ruhumuzla rakiplere karşı mücadele ederek turnuvanın birincisi olarak buradan çıkmayı planlıyoruz“ dedi.
Sındırgı Belediyespor’dan Karşıyaka Spor Kulübüne transfer olan U12 Oyuncusu Gökdeniz, “Sındırgı altyapısından Karşıyaka’ya transfer oldum. Memleketimde güzel bir turnuva oluyor. Katıldık. İyi gidiyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum“ dedi. Karşıyaka U12 Oyuncusu Eymen ise, “Takım kaptanıyım. Balıkesir çok güzel bir yer Sındırgı Stadı çok güzel. Hakemler çok güzel. Hava çok güzel. Maçlar da çok güzel geçiyor“ dedi.
Turnuvanın güzel geçtiğini yenilerinin de yapılmasını beklediklerini belirten Bucaspor U12 ve U13 teknik sorumlusu Serkan Bulgur, “Bucaspor olarak Sındırgı’ya geldik ve burada güzel bir turnuva düzenlendi. Takımımız bizim 2010 takımı arasında 2011'liler de var. Burada düzenlenen turnuvada özellikle Sındırgı Belediye Başkanına teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı olduğundan dolayı. Bu turnuvaların Gençlik Spor Müdürlüğünden tekrar yapılmasını diliyoruz. Tekrar yapılmasını istiyoruz“ dedi.
Karşıyaka altyapı U12 teknik sorumlusu Şerif Özdemir, “Yaklaşık 3 aydır bu görevi devralmış bulunmaktayım. Bu süreçte bazı oyuncu taraması yaptık. O taramada bize gelen oyunculardan Gökdeniz Sındırgı Belediyespor’dan aldık. O dönemde de Niyazi hocamla bu konuyu görüştük. İşte turnuva yapalım mı, böyle bir şey yapabilir miyiz. Biz de katılırız. İzmir’den takımlar çağırırız. Balıkesir'den takımlar gelir, güzel bir organizasyon yaparız diye konuştuk. O süreçte tabi bizim takımımızı da toparladık. Onlar da takım toparladı. Herkes takım toparladı. Turnuvaya geldik. Çok da güzel bir turnuva oldu. Belediyenin büyük bir desteği var, sağ olsunlar“ şeklinde konuştu.
Manisaspor U12 takımının teknik direktörü Sultan Karakulak ise, “Manisaspor’dan geldik. Manisaspor U12 takımının teknik direktörüyüm. Takımımız şu anda ilk maçında berabere kaldı. İkinci maçında bir galibiyet aldık. Organizasyon çok güzel, çok güzel bir emek sarf edilmiş. Umarım hak eden kazanır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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