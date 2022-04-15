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Bandırmaspor'dan PFDK'ya tepki

DHA

Bandırmaspor'dan PFDK'ya tepki


BANDIRMA,(DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de son 7 haftaya 55 puanla 3'üncü sırada giren Royal Hastanesi Bandırmaspor, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tepkili.Spor Toto 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Beypiliç Boluspor'u 3-0 mağlup eden Bandırmaspor'da Milutin Osmajic, karşılaşmanın son anlarında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Karadağlı oyuncuya rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç ceza verdi. Verilen ceza Bandırmaspor yönetimini harekete geçirdi. Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 3 maçlık cezanın ağır bir karar olduğunu belirtti. Göçmez, "Kırmızı kart haklı. Ancak videoda görülen ayağa basma olayı neden dikkate alınmıyor. Benzer örneklerde 1, en fazla 2 maç ile geçilirken, bize neden 3 maç ceza çıkıyor" ifadelerini kullandı.
LARİN ÖRNEĞİ
Onur Göçmez ayrıca Trabzonspor Beşiktaş maçında Siopis'in yüzüne vuran Cyle Larin'in gördüğü kırmızı kart sonrası 1 maç ceza almasını örnek gösterdi. Göçmez, "43. Maddeden sevk edilen Larin için tahrik sebebi ile 1 maç ceza veriyorsun neden Bandırmalı futbolcuya 43. Maddeden 3 maç ceza veriyorsun. Her ikisin de de ağır tahrik var. 1 maç ceza olmalı" diye konuştu.
Bandırmaspor, Milutin Osmajic'in 3 maçlık cezasına Tahkim Kurulu'ndan indirim bekliyor.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma DHA
2022-04-15 10:03:11

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