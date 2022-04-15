Burhaniye’de orman yangını büyümeden söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırsal Korucaoluk Mahallesi'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. Güven Kule mevkiinde çıkan yangında 1,5 dekarlık alan zarar gördü.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Korucaoluk Mahallesi yakınındaki ormanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, Orman İşletme Şefliğini aradı. Kısa sürede yangın mahalline giden ekipler 2 arazöz ve 15 işçi ile yangına müdahale etti. Örtü yangını şeklinde devam yangın 3 saatlik bir çalışma ile söndürülürken, 1,5 dekarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Yörede rüzgarın olmamasının yangına müdahaleyi kolaylaştırdığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.