Avşa'da yazlık konutlara zarar veren iki kişi yakalandı

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Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa adasında yazlık konutlara girerek elektrikli eşyalara zarar veren, mutfak malzemelerini kıran iki kişi jandarmanın sıkı takibiyle yakalandı.

Avşa'da jandarma ekipleri konutlara zarar verdiklerini tespit ettiği 18 yaşından küçük 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar haklarında düzenlenen tahkikat dosyası ile Cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Rahat bir nefes alan ada halkı sosyal medyadan yayınladıkları açıklama ile Jandarmaya teşekkür ettiler.

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