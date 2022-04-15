Prefabrik binanın demirlerini çalan 3 şüpheli tutuklandı



Alper ÇOBANOĞLU/ HAVRAN (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Havran ilçesi baraj bölgesindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) ait prefabrik yapının demirleri çalındı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan 4 kişiden, 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Havran ilçesindeki baraj kenarında DSİ'ye ait prefabrik yapının demir parçaları Adalet Özbayrak (23) adlı kadın ile T.D. (15), Serkan Olur (20) ve Muharrem Özbayrak (23) tarafından sökülüp bir kamyonete yüklendi. Çevreden bir kişinin ihbarıyla Havran Jandarma İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT harekete geçti. Şüpheliler çaldıkları demirlerle yakalandı. Havran İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden T.D. serbest bırakıldı, Adalet Özbayrak, Serkan Olur ve Muharrem Özbayrak tutuklanıp, cezaevine gönderildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Havran Alper ÇOBANOĞLU

2022-04-15 15:02:51



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