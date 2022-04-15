Fırıntaş’ta 3 vardiya 24 saat üretim Balıkesir sofralarının lezzeti

Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesini Ramazan sofralarına ulaştıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş, üretime ara vermeden 24 saat çalışarak gelen yoğun talebe yetişiyor. Vatandaşlar, 73 satış noktasından pidelere ulaşıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş, bu Ramazan ayında da Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesini Balıkesirliler ile buluşturuyor. Ramazan’a özel olarak hazırlanan ve Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan 300 gramlık kare halk pidesini 2,5 TL’den satışa sunan Fırıntaş, vatandaşların yoğun talebini karşılamak için 24 saat üretim yapıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Fabrika Müdürü Zafer Başaran, “Gelen talebi karşılamak adına fabrikamız 3 vardiya olarak 24 saat boyunca üretim yapıyor. 12 ilçede 18 satış noktası ve 55 adet Fırıntaş büfesinde halk pidesini satışa sunmaktayız. Gramajı yüksek ve Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesini Balıkesirlilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özen, Fırıntaş’ta her zaman standarttır. Ramazan ayına özel olarak hazırladığımız kare halk pidesini de aynı özenle el değmeden, sağlıklı bir ortamda üretiyoruz.” açıklamasında bulundu. Kare halk pideleri lezzeti ve uygun fiyatıyla vatandaşlardan tam not alıyor.

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