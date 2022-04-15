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Başkan Yılmaz: "Balıkesir’i müjde ve güzel işler ile anlatacağız” Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Faaliyet Raporunu onayladı

İHA

Başkan Yılmaz: "Balıkesir’i müjde ve güzel işler ile anlatacağız” Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Faaliyet Raporunu onayladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan Ayı 1. Oturumu’nda 2021 Yılı Faaliyet Raporunu oy çokluğuyla onayladı. 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında konuşan Başkan Yücel Yılmaz, çok güzel işler yaptıklarını belirterek “Balıkesir’i müjde ve güzel işler ile anlatacağız. Balıkesir’i bundan sonra kimse tutamaz. Çünkü belediye artık çok güçlü.” dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Meclis’te, AK Parti Meclis Üyesi Cemal Akkılınç tarafından Denetim Komisyonu Raporu okundu.
“Stratejik planın önündeyiz"
2021 yılı Faaliyet Raporu hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2019 Nisan ayından bu yana geçen 3 yıl içerisinde birçok işe imza attıklarını söyleyerek “Önceliğimiz daha önce başlanan işleri bitirmek oldu. İlçe belediye başkanlarımızla içselleştiğimize inanıyorum. Her belediye başkanımız birbirinden çok şey öğreniyor. Biz de başka belediyelerden çok şey öğreniyoruz. İş yaparken eleştirilmek var, bir de iş yapılmadığı için eleştirilmek var. Yani belediyeciliğin doğasında eleştirilmek var. Tüm ilçe belediyelerimizle birlikte hareket ediyoruz. Büyükşehir, ilçe belediyeleriyle beraber var. Onların derdi bizim derdimiz olduğu sürece Büyükşehir, büyük olur. Biz, 5 yıllık Balıkesir Kalkınma Stratejik Planı yaptık. Projelerin içerisinde büyük yapı işleri de var. Planın yüzde 60’ını geçtik. Planladığımızın önündeyiz.” dedi.
“En iyi şekilde yönetiyoruz”
Şehrin imajı ve marka değeri gibi zaman alacak işlerde hızlı bir şekilde ilerlediklerini belirten Başkan Yücel Yılmaz “Allah nasip ederse Balıkesir’de yapacağımız festival gibi çalışmalar Balıkesir üreticisinin ekonomik hayatını çok etkileyecek. Kuzusuyla, tarımıyla, çiftçisiyle bir marka olma yolunda İstanbullu’nun gözünde çok uç noktaya geldik. Yapılan işler çok güzel. Bütçe denk, yapı eserlerinde geldiğimiz nokta çok iyi. Yarım köprülerimizi tamamladık ve üstüne 5 köprü daha yaptık. Süreç bizim lehimize işliyor. Balıkesir’i daha çok müjde ve güzel işler ile anlatacağız. Balıkesir bundan sonra tutulamaz. Çünkü belediye artık çok güçlü, daire başkanlarımız ilçelerle lokomotif gibi çalışabiliyor. Müşterek, sonuç alma, Ankara ve ilçe belediyelerindeki personelle ilişkiler konusunda muazzam bir sistem oluştu. Finansı da parayı da Belediyeyi de en iyi şekilde yönetiyoruz. Meclis üyelerimize, komisyonlarda görev alan üyelerimizin her birine çok teşekkür ederim.” diye konuştu.
Encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları belirlendi
Başkan Yılmaz’ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan tarafından 2021 Yılı Faaliyet Raporu sunumu yapıldı. Sonrasında Belediye Encümenine üye seçimi yapıldı. Gizli oylamayla gerçekleşen seçimler sonucunda; Yasin Sağay, İsmail Cankul, Mehmet Birol Şahin, Kemal Kalyoncu ve Yaşar Ceyhun Mırız Encümen üyesi olarak seçildi. İhtisas Komisyonları da kurularak komisyonlara üye seçimleri gerçekleştirildi. Komisyonlar ve seçilen üyeler şöyle;
Plan ve Bütçe Komisyonu: AK Parti’den; İsmail Cankul, Cemal Akkılınç, Mehmet Birol Şahin ve Uğur Güneri. CHP’den; Oktay Erbalaban ve Adil Levent Coşkun. İYİ Parti’den ise; Serkan Mehmet Ertan.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu: AK Parti’den; Ramazan Bahçavan, Yasin Sağay, Akif Kandemir ve Rifat Köybaşıoğlu. CHP’den; Halime Nalan Korkmaz ve Onur Çon. İYİ Parti’den ise; Özgür Çelebioğlu.
Çevre ve Sağlık Komisyonu: AK Parti’den; Turhan Şimşek, Feyyaz Çiftçi, Ekrem Pehlivan ve Mustafa Korkmaz. CHP’den; Burhan Ast ve İsmail Şafak. İYİ Parti’den ise; Ömer Öztürk.
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: AK Parti’den Yusuf Cengiz, Ekrem Pehlivan, Recep Ali Ayaz ve İbrahim Dürmüş. CHP’den; Ayhan Halil ve Zerrin Tok. İYİ Parti’den ise; Ali Yıldız.
Ulaşım Komisyonu: AK Parti’den; Süleyman Aksoy, Recep Süzer, İsmail Akgün ve Esat Şık. CHP’den; İbrahim Altaş ve Hüseyin Gazi Pişgin. İYİ Parti’den ise; Mehmet Çakır.
Kırsal Alan, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu: AK Parti’den; Emin Ersoy, Ali Koç, Fedai Tavşan ve Yusuf Özkan. CHP’den; Özgür Dönmez ve Mehmet Çetin. İYİ Parti’den ise; Ali Yıldız.
Tarife Komisyonu: Yasin Sağay, Ali Rıza Deniz, Ahmet Önder ve Süleyman Saran. CHP’den; Canan Kırdar ve Bürhanettin Ağabeyoğlu. İYİ Parti’den ise; Davut Çengel.
Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu: Çiçek Mutlu Kocaman, Zeynep Özdemir, Seval Özbay Okur ve Basri Ersan Kırbaş. CHP’den; Canan Kırdar ve Zerrin Tok. İYİ Parti’den ise; Emine Nur Çöller.
Turizm ve Tanıtım Komisyonu: AK Parti’den; Ekrem Yavaş, Yaşar Ceyhun Mırız, Hasan Fahri Atlı ve Murat Tuna. CHP’den; Merih Arslan ve İbrahim Altaş. İYİ Parti’den ise; İbrahim İlhan.
Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu: AK Parti’den; Dinçer Orkan, Çiçek Mutlu Kocaman ve Zeynep Özdemir. CHP’den; Merih Arslan ve Canan Kırdar. İYİ Parti’den; Mehmet Ersoy Fidan. MHP’den ise; Mustafa Levent Gurup.
Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu: AK Parti’den; Hasan Avcı, Bahattin Uysal, Recep Ali Ayaz ve Basri Ersan Kırbaş. CHP’den; Yüksel Türk, Hüseyin Gazi Pişgin. İYİ Parti’den ise; Emine Nur Çöller.
Belediye Varlıkları Değerlendirme Komisyonu: AK Parti’den; Mehmet Birol Şahin, Türkan Buğra, Bahattin Uysal ve Fahrettin Dolar. CHP’den; Murat Yazgan ve Onur Satıcı. İYİ Parti’den ise; Metin Özpınar.
Doğal Afet, Deprem ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu: AK Parti’den; Türkan Buğra, Fahrettin Dolar, Muhammed Mustafa Sali ve Orhan Kaya. CHP’den; İsmail Şafak ve Özgür Dönmez. İYİ Parti’den ise; Ömer Öztürk.
Kent Estetiği Komisyonu: AK Parti’den; Mehmet Zeybek, Muhammed Zahid Bayram, Seval Özbay Okur ve Kemal Kalyoncu. CHP’den; Murat Yazgan ve Onur Satıcı. İYİ Parti’den ise; Mehmet Çakır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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