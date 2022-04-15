Balıkesirli Yazar Metin Savaş'ın baba acısı

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Balıkesirli ünlü yazar Metin Savaş'ın, uzun zamandır hastalıkla boğuşan babası Mustafa Savaş hayatını kaybetti.

Türk Ocaklarının kuruluşunu anlatan 'Kıvılcım' Türk Ocaklarının Romanı'nı yazan Balıkesirli roman yazarı Metin Savaş'ın babası Mustafa Savaş (88) zatüre tedavisi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Merhum Mustafa Savaş'ın cenazesi Zağnos Paşa Camisinde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Başçeşme mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Mustafa Savaş'ın cenaze namazına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, DEVA Partisi İl Başkanı Kemal Aydemir, Necati Eğitim Fakültesi Dekanı Mehmet Baştürk, Prof. Dr. Mustafa Özsarı ve öğretim görevlileri ile Türk Ocakları üyeleri dost ve akrabaları katıldı. Yazar Metin Savaş taziyeleri kabul ederek, yanlız bırakmayan tüm dost ve akrabalarına teşekkür etti.

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