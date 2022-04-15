Kaymakam Atasoy yer sofrasında iftar açtı

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve eşi Özge Atasoy, Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan Memil ailesine iftarda konuk oldu.

Erdek Halitpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet ve Seher Memil çiftinin konuğu olan Atasoy çifti, 4 çocuklu Memil ailesinin evine misafir oldu.

İftar saatinden önce Memil ailesini ziyarete giden Kaymakam Atasoy, ailenin çocuklarına çeşitli hediyeler takdim etti. İftar sonrasında aile ile birlikte çay içip, uzun süre sohbet etti. Kaymakam Atasoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Vatandaşlarımızla sık sık buluşuyoruz. Bugünde Ramazan'ın o bereketli sofrasında Memil ailemiz ile bir araya geldik. Memil ailesi ve 4 evladı ile birlikte iftar yapmanın çok büyük mutluluğunu duyduk. Yaptığımız ev ziyaretleri sayesinde aileleri daha yakından tanımanın yanı sıra onlarla görüşmelerimiz, sohbet etmemiz ve yaşadıkları sıkıntıları kendilerinden dinlememiz ailelerimize daha çok moral vermektedir” dedi.

Mehmet Memil ise Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy’u ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek, "Kaymakamımızı eşi ile birlikte iftar soframızda ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk. Devletin vatandaşın sofrasında samimi bir aile ortamı kurması gerçekten gurur verici" dedi.

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