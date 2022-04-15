Balıkesir Üniversitesi (BAÜN)'nin Şampiyon sporcusu Emir Erışık, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’u ziyaret etti.

Çekya’da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik turnuvasında bireysel erkekler kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazanan, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emir Erışık, BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’u makamında ziyaret etti.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Soyer ve Doç. Dr. Mehmet Yanık ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan V. Hasan Yetişir’in de yer aldığı ziyaretleri dolayısıyla konuklarına teşekkür eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, uluslararası platformlarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden BAÜN’lü milli sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederken, şampiyon sporcu Emir Erışık da kendisine gösterilen ilgi ve destekleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkür etti.

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