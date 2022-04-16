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Sil Baştan Derneği’nden Savaştepeli kuzenler davasına çağrı

İHA

Sil Baştan Derneği’nden Savaştepeli kuzenler davasına çağrı

Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği 22 Nisan’da Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek Savaştepeli Kuzenler davası öncesinde basın açıklaması yaptı. Davanın 16 yıldır sürdüğünü hatırlatan Dernek Başkanı Ayşegül Küçükafacan tüm Balıkesirlileri öldürülen kuzenlerin ailelerine destek vermek için adliyeye davet etti.
Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde evlerinden okula gitmek için çıkan ancak cesetleri 44 gün sonra bir menfezde bulunan 10 yaşındaki Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak isimli kuzenlerin davası 22 Nisan’da görülecek. Dava öncesinde şehir merkezinde açıklama yapan Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan davayı takip eden ailelere destek için duruşma salonuna alınmalarını istedi.

“Kadın derneklerine üye olun”
Dernek olarak kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının önlenmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Ayşegül Küçükafacan herkesi kadın derneklerine üye olmaya çağırdı. Küçükafacan, “Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği olarak kadının ve çocuğun insan haklarını temel alan, kırmızıçizgisi ve odağı şiddetle istismar olan bir örgütlenmeyiz. Şiddetle mücadele etmek sadece sosyal medyadan beğeni atmakla ve tepki göstermekle ne yazık ki olmuyor. Gerçek mücadele sahada veriliyor. Adalet, mahkemelerde aranıyor. Temeline eşitliği almış sivil toplum örgütleriyle güç birliği yaparak bu mücadelenin bir parçası olabilirsiniz. Neden örgütlü mücadele diyoruz? Çünkü örgütlü mücadele, sorunları sadece kişilerin kendi aralarında konuşulduğu değil, çözüm önerilerinin de getirildiği bir mücadele şeklidir. Kadın derneklerine bağış yapın, üye olun, gönüllü olun ki sorunların karşısında örgütlenelim. Devlet mekanizmalarının sivil toplumla birlikte çalışması zaman ve paranın boşa akıtılmasını önler. Bu yüzden karar vericilerin karşımızda değil, yanımızda olmaları gerekir. Katillere ve istismarcılara alan açmamak için kadın hareketi her daim güçlü tutulmalıdır” diye konuştu.

“Dört yılda 398 başvuru aldık”
Kuruluşundan bu yana Sil Baştan Derneği’ne 398 başvurunun alındığını kaydeden dernek başkanı Ayşegül Küçükafacan, “Kadının toplum içindeki sorunları birlikte yaşadığımız herkesin de sorunları değil mi aslında veya çocuk istismarı sadece kadının sorunu mu? Kadınlar olarak biz sorunlarımızı biliyoruz. Çözüm yollarını da biliyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele kurulları ve komisyonlarında kadınlar olarak bizler olmalıyız. Erkeklerin toplanıp bizim sorunlarımızı tespit etmesini istemiyoruz. Ancak mücadelede herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Sil Baştan Derneği olarak; 4 yılda 398 başvuru aldık. Bunlardan 391’i kadın ve çocuk, 7’si erkektir. Bu sayıların her biri unutmayalım ki bir hayattır. Sorunları biliyoruz, çözümleri de biliyoruz. Nitekim sivil toplum kuruluşlarının temel amacı toplumsal sorunları bağımsız şekilde ele alarak kamuoyunu bilgilendirmek, aydınlatmak ve buna yönelik öneri sunmaktır” ifadelerini kullandı.

“Tuğçe ve Büşra tüm Balıkesir’in çocukları oldu”
Balıkesir’de 22 Nisan tarihinde 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek Savaştepeli Kuzenler Davası’na herkesi ailelere destek olmaya çağıran Küçükafacan, “Savaştepe’de öldürülen çocuklarımız vardı; Tuğçe’miz vardı, Büşra’mız vardı hatırlıyor muyuz? Evet, hatırlıyoruz. Bu dava bitmedi; 16 yıldır failler hala yargılanmaktalar. Büşra ve Tuğçe’nin failleri gibi suçluların elini, kolunu sallayarak Balıkesir sokaklarında gezmesini istemiyoruz artık. Tuğçe ve Büşra kuzenler belki öldürülmeden önce annelerinin, babalarının çocuklarıydı. Ama 16 yıl önce en doğal hakları olan yaşam hakları ellerinden alındığı zaman hepimizin çocuğu olmadı mı bu çocuklar? Peki, durum böyleyse neden duruşmalara sadece Büşra ve Tuğçe’nin anne ve babaları giriyor? Bunlar bizim çocuklarımız. Bu duruşmalarda biz neden bu aileleri yalnız bırakıyoruz? Balıkesir halkı neredesin? Biz dayanışmaya davet ediyoruz. Ya bu çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı? Toplumun bu denli duyarsız olduğunu fark etseydiniz bu durum topluma küsmenize yol açmaz mıydı? Sadece birazcık empati yapıp düşünün istiyorum. Hak mücadelesi zordur, desteksiz olmaz. Tuğçe ve Büşra’nın faillerinin yargılandığı bu dava 22 Nisan’da saat 11.00’de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Hepinizi bekliyoruz. Sadece bu duruşmaya değil, sosyal medyadan çağrılarımızı takip edin. Sizin desteğinize ihtiyacı olan çok fazla mağdur var. Bu mağdurlar gerek kadına yönelik şiddete maruz kalmışlar gerekse çocuk istismarına maruz kalmışlardır. Lütfen destek olun. Balıkesir biraz ses vermeli artık” değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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