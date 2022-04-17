Manyas Kuş Cenneti'nde, kuluçka heyecanı



Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BANDIRMA, (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'nda, kuluçkadan çıkış dönemi başladı. 266 türden yüz binlerce canlıya ev sahipliği yapan Kuş Cenneti'ne şubat ve mart aylarında gelen göçmen kuşlar, görevliler tarafından yapılan 58 yapay yuvada, kuluçkaya yattı. Kuşların yavruları, nisan ayından itibaren yumurtadan çıkmaya başladı. Kuş Cenneti Milli Parklar Şefi Kader Güleç, yavru kuşların, anneleriyle birlikte uçmayı öğrendiğini söyledi.

Bandırma´da 24 bin hektar alana sahip olan, 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi'ne dahil edilen ve 1'inci derece doğal sit alanı olarak ilan edilen Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı, her yıl 266 türden yüz binlerce canlıya ev sahipliği yapıyor. 1975 yılında Avrupa Konseyi tarafından en iyi korunan doğal parklara verilen Avrupa Birliği A Sınıfı diploma ile ödüllendirilen Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı´nda, nisan ayı itibariyle kuluçka heyecanı yaşanıyor. Şubat ve mart ayından beri başta Afrika olmak üzere, Güney Asya ülkelerinden bölgeye gelen göçmen kuşların yavruları, kuluçkadan çıkmaya başladı. Tüm yavrular, yumurtadan çıktıktan sonra Manyas Kuş Cenneti´nde, anneleri eşliğinde uçmayı öğreniyor.

Görevliler tarafından yapılan 58 yapay yuvada göçmen kuşlar kuluçkaya yatarken, Kuş Cenneti Milli Parkı pelikan, karabatak, kaşıkçı, çeltikçi, küçük balaban, gece balıkçısı, tepeli dalgıç, sakar meke, su tavuğu, yaban ördek, alaca balıkçıl, erguvani balıkçıl ve saz bülbülü gibi türleri ağırlıyor. Türlerin sayımlarının yapıldığı Kuş Cenneti Milli Parkı ve pelikanların kuluçkaya yattığı platformlar, dronla havadan görüntülendi.

ÜREME DÖNEMİ BAŞLADI

Kuşların üreme dönemlerinin başladığını belirten Kuş Cenneti Milli Parklar Şefi Uzman Biyolog Kader Güleç, "1959 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla milli park ilan edilen 4'üncü milli parkımız. 266 kuş türümüz, 419 bitki türümüz ve 34 balık türümüz mevcut. Sadece mutlak koruma bölgesi değil, gölün tamamı milli park sınırları içerisinde yer alıyor. Buradaki 105 türümüz muhtemel üreyen türler arasında. Bunların bir kısmı yerli türler, bir kısmı ise göçmen türler. Sürekli burada duran türlerimiz var. Göç sırasında uğrayan türlerimiz var. Yerli türlerimizden tepeli pelikan, karabatak, çeltikçi, bahri gibi üreyen önemli türlerimiz var. Şu anda üreme dönemindeyiz. Tepeli pelikanların platformlar üzerinde üremelerini gördük. 58 aktif platformumuz var. 199 birey, 72'de yuvamız mevcut" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-04-17 10:25:02



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