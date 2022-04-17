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Burhaniye’ de Hayalindeki Okulu İnşa Et projesi hedefine ulaştı

İHA

Burhaniye’ de Hayalindeki Okulu İnşa Et projesi hedefine ulaştı

Burhaniye’de Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu’nda başlatılan “Hayalindeki Okulu İnşaa Et” projesi ile okulun bahçesi yeşillendirildi. İngilizce Öğretmeni Demet Konuksever’ in proje kurucusu olarak yer aldığı, 7 farklı ülkeden 24 öğretmenin de bulunduğu ve “Hayalindeki Okulu İnşaa Et” sloganıyla düzenlenen eTwinning projesi başladı.
“Geleceğin Yeşil Okulları” mottosuyla her ay farklı etkinlikler düzenleyen öğrenciler, ocak ayında her okulda ağaç dikme etkinliği ile projelerine başladı. Etwinning eyleminin, Avrupa Birliği, Etwinning’e üye okulların gerekli altyapıyı sağlayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak işbirliği yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan bir Avrupa Komisyonu girişimi olduğu açıklandı. Okullarda ağaç dikildiğini anlatan İngilizce öğretmeni Demet Konuksever, “Kültürler arası etkileşimi artırmak amacıyla eTwinning’ de bir gelenek haline gelen öğrencilerin birbirine kart gönderme etkinliği de yapılıyor. 24 öğretmen ve 226 öğrencinin yürüttüğü proje ile öğrencilerin doğa ile aralarındaki bağın güçlendirilmesi ve çevreye karşı daha bilinçli hale gelmeleri hedefleniyor” dedi.

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