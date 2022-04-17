CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı

CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra CHP Gençlik Kolları MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Cem Karagöl’ün 7 ayrı suç kaydının bulunduğu öne sürüldü. Karagöl’ün tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilirken, MYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinden de alındığı, partiden de ihracı için işlem yapılacağı öğrenildi.

CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl Balıkesir’de tutuklandı. Kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla 7 ayrı suç kaydı olduğu ileri sürülen Cem Karagöl’ün tutuklama kararı sonrasında MYK Üyeliği’nin düşürüldüğü ve görevden alındığı öğrenildi. CHP İl Başkanı Serkan Sarı, konuyla ilgili partinin avukatlarının gereken incelemeyi yaptığını ve MYK üyeliği düşürülen Karagöl’ün partiden ihracının da gündemde olduğunu kaydetti.

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