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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Yürekler Edremit’te gönüllere dokundu

İHA

AK Yürekler Edremit’te gönüllere dokundu

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı ile birlikte düzenlediği Ramazan Etkinlikleri Programı’nda gönüllere dokundu.
Mübarek Ramazan ayının bereketini hissettiren AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, gerçekleştirdiği Ramazan Etkinlikleri Programı’nda çok sayıda vatandaşa yardımcı oldu ve vatandaşlara unutamayacakları bir gün yaşattı. Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediyesi’nin daire başkanları ve diğer yetkililerin katıldığı program, sabah saatlerinde yardımlaşma tırlarının ilçeye gelmesiyle başladı. Mustafa Canbey, Yücel Yılmaz, Ekrem Başaran ve yetkililer, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı binasında istişare toplantısı yaptı ve İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve AK Kadrolarla bir araya geldi. Daha sonra, resmi kurumlara ziyaretler yapıldı ve ilçe merkezinde esnaf odalarının başkanlarıyla istişarede bulunarak esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.
Gün boyu süren etkinlikler, ev ziyaretleriyle devam etti. Esrah Gönüldok’un başkanlığını yürüttüğü AK Parti Edremit İlçe Kadın Kolları Yönetimi, Osmanlı'daki Ramazan geleneklerinden 'Zimem Defteri' geleneğini yaşatarak kendi arasında bir miktar para topladı. AK Kadınlar, tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerinin esnaftaki borçlarını ödedi. Mustafa Canbey, Yücel Yılmaz, Ekrem Başaran ve daire başkanları, şehrin dört bir köşesine dağılarak tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, şehit aileleri ve gazilere evlerinde ziyaretler yaptı. Pek çok vatandaşa akülü sandalye, hasta yatağı gibi ihtiyaç malzemeleri hediye edildi. Vatandaşlarla vakit geçiren yetkililere AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.
İftar saatine kadar ilçede çok sayıda ziyaret gerçekleştiren yetkililer vatandaşların iftar sofralarına konuk oldu. Tüm yetkililer, farklı ailelerin evlerine giderek gönüllere dokundu. Teravih namazının ardından, yetkililer kahvehaneleri ziyaret etti ve ilçe halkının sohbetine ortak oldu. Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve İl Başkanı Ekrem Başaran, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Etkinlikler, Pazartesi Pazarı’nda hazırlanan Ramazan Eğlencesi Programı ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi’nin eğlence tırı, vatandaşlara konser etkinliği ve çocuklara yönelik farklı etkinlikler sondu. Unutamayacakları bir Ramazan gecesi yaşayan ilçe halkı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ve AK Parti’yi teşekkür etti. Program, sahur saatine kadar devam etti.
Edremit’e yoğun alaka gösteren Mustafa Canbey, Yücel Yılmaz ve Ekrem Başaran’a teşekkür eden AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, “AK kadrolar Edremit’te güzel bir Ramazan etkinliğine imza attı. Gün boyu dolu dolu bir dizi programa imza attık. İlçe yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız, mahalle başkanlıklarımız ve tüm AK Gönüller programımızda yoğun çaba sarf etti. Milletvekilimiz Dr. Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, Daire Başkanlarımız ve AK Parti İl Başkanımız Ekrem Başaran başta olmak üzere etkinliklerimize maddi, manevi katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Tüm AK Kadrolarımıza teşekkür ediyoruz. AK yürekler gönüllere dokunmaya devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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