Havran’da öğrenciler tiyatroyla buluştu

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Balıkesir’in Havran ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dahilinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Belediyesi iş birliğiyle “Bremen Mızıkacıları, Ali Baba’nın Çiftliğinde” isimli tek perdelik çocuk tiyatro gösterimi Havran Kültür Merkezinde yapıldı.

İlçe merkezindeki 500 öğrencinin katıldığı tiyatro gösteriminde öğrenciler gösterimi beğeniyle izlerken keyifli anlar yaşadı. Etkinlik ile ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak hedeflenmekte.

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