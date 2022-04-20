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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Deniz Seviyesinde Tiyatro" bu sene Ayvalık'ta düzenlenecek

İHA

"Deniz Seviyesinde Tiyatro" bu sene Ayvalık'ta düzenlenecek

2018 ve 2019 yıllarında Datça’da düzenlenen ve pandemi boyunca heyecanla beklenen “Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali” bu yıl katılımcılarını, Balıkesir Tiyatro Festivali programında 2326 Haziran tarihlerinde Ayvalık’ta ağırlayacak.
Kültür, sanat ve eğlenceyi, bir yaşam festivali halinde, herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyen Deniz Seviyesinde Tiyatro, bu yıl Ayvalık’ta yine birbirinden önemli isimler, tiyatro oyunları, çocuk oyunları, konserler, alternatif sahne etkinlikleri, atölyeler, fuayeler, söyleşiler, panayır alanı aktiviteleri ve daha pek çok sürpriz ile festival katılımcılarını buluşturacak.
İlk iki senesinde yaklaşık yetmiş bin sanatseveri ağırlayan festival, 23, 24, 25 ve 26 Haziran tarihlerinde Ayvalık’ta elli binden fazla sanatsevere, tiyatro, müzik ve eğlenceyi bir arada sunacak.
Türkiye’nin dört bir yanından tiyatro severlerin büyük katılımıyla gerçekleşecek festivalin avantajlı dönem biletleri mobilet.com üzerinden satışa çıktı. Bu senenin sürpriz isim ve içeriklerle dolu, heyecan veren programı çok yakında duyurulacak.

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