Bandırma Belediye Başkanı Tosun, küçük taraftara Bandırmaspor forması hediye etti.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun, kendisinden Bandırmaspor forması isteyen küçük taraftarı kırmayarak forma hediye etti.

Bandırma Hürriyet İlköğretim Okulu öğrencisi Eyüp Ensar Yıldız, sosyal medya üzerinden ulaştığı Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’dan Bandırmaspor forması rica etti. Genç Bandırmasporlu taraftarını belediyeye davet eden Başkan Tolga Tosun, neşeli ve güzel bir sohbetin sonunda, maçları takip ederken derslerini de aksatmaması koşuluyla Eyüp Ensar Yıldız’a Bandırmaspor forması hediye etti. Başkan Tosun, forma hediyesi sonunda bir değerlendirme yaparak, " Şehrimizin gururu Bandırmaspor’un, hak ettiği ve çok yakışacağı Süper Lig’e yükseleceğine yürekten inanıyor, başarılar diliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.