Güney Marmara'nın madencilik raporu çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güney Marmara'nın madencilik raporu çıkarıldı

İHA

Güney Marmara'nın madencilik raporu çıkarıldı

TEMA Bandırma Temsilcisi Burak Uğur, Güney Marmara'nın madencilik raporunun çıkarıldığını ve bölgenin yüzde 80'inin maden sahası olduğunu söyledi.
2020 yılında bir maden alanı raporu çıkarıldığını belirten TEMA Bandırma Temsilcisi Burak Uğur, Bandırma Ayvalık ayağında, 1.7 milyon dekarlık alanın, 1.3 milyon dekarlık alanın madenciliğe açık alan olduğunu söyledi. Uğur, konu hakkında yaptığı açıklamada, "TEMA Vakfımız Bilim Kurulu tarafından 2020 yılı madencilik raporu hazırlandı. Hazırlanan rapora göre Türkiye 24 farklı alana bölündü. Bandırma'nın da dahil olduğu Kaz Dağları raporu sunuldu. Bandırma'dan Ayvalık'a kadar olan coğrafyanın tamamını kapsayan raporda 1.7 milyon dekarlık alanın, 1.3 milyon dekarlık alanın maden sahası olduğu belirtildi. Diğer taraftan orman alanlarının yüzde 80'inin de maden alanı olduğu açıklandı. Gönen havzasının da yüzde 80'inin maden sahası olduğu açıklandı. TEMA Vakfı olarak 5403 sayılı yasaya göre bu yörenin madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırma Belediye Başkanı Tosun, küçük taraftara Bandırmaspor forması hediye etti.
YEREL HABERLER Bandırma Belediye Başkanı Tosun, küçük taraftara ...
Büyükşehir’den üreticiye Badalan fasulye tohumu desteği Büyükşehir Belediyesi, Badalan fasulye üretimini yaygınlaştırıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’den üreticiye Badalan fasulye tohumu ...
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu büyüyor
YEREL HABERLER İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu büyüyor
Burhaniye’de şehit aileleri iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Burhaniye’de şehit aileleri iftarda bir araya geldi
Baltalı cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Baltalı cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı
Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti’ye katıldı
YEREL HABERLER Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti’ye katıldı
Bandırmalı özel sporcular madalyaları topladı
YEREL HABERLER Bandırmalı özel sporcular madalyaları topladı
Av yasağı geldi, hamsinin fiyatı yükseldi
YEREL HABERLER Av yasağı geldi, hamsinin fiyatı yükseldi
Rektör Kuş, BAÜN Vakfı üyelerini, kampüste konuk etti
YEREL HABERLER Rektör Kuş, BAÜN Vakfı üyelerini, kampüste konuk etti
"Deniz Seviyesinde Tiyatro" bu sene Ayvalık'ta düzenlenecek
YEREL HABERLER "Deniz Seviyesinde Tiyatro" bu sene Ayvalık'ta ...
Balıkesir’in en hızlıları atletizm yarışmaları Havran ilçe finali yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir’in en hızlıları atletizm yarışmaları Havran ...
Havran’da öğrenciler tiyatroyla buluştu
YEREL HABERLER Havran’da öğrenciler tiyatroyla buluştu
Erdek’te ramazan denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Erdek’te ramazan denetimleri devam ediyor
Ayvalıklı esnaf ve sanatkârlardan Başkonsolos Balkiza’ya dostluk ziyareti
YEREL HABERLER Ayvalıklı esnaf ve sanatkârlardan Başkonsolos ...
Balıkesir’de baltalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti Kavgada aldığı balta darbeleri ile hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balıkesir’de baltalı kavgada bir kişi hayatını ...
Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu
Kavgada baltayla öldürüldü
YEREL HABERLER Kavgada baltayla öldürüldü
Ramazan davulcuları bahşişlerini topladı
YEREL HABERLER Ramazan davulcuları bahşişlerini topladı
Burhaniye’de muhtarlara hizmet içi eğitim toplantısı
YEREL HABERLER Burhaniye’de muhtarlara hizmet içi eğitim toplantısı
AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, İlçe ziyaretleri programlarına Burhaniye ile devam etti.
YEREL HABERLER AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, İlçe ziyaretleri ...
Büyükşehir Belediye’den kent merkezine tarihi sokak Tarihi konaklar restore ediliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye’den kent merkezine tarihi ...
Vali Şıldak'a turizm haftası dolayısıyla ziyaret
YEREL HABERLER Vali Şıldak'a turizm haftası dolayısıyla ziyaret
Araç kiralama operasyonunda 18 tutuklama
YEREL HABERLER Araç kiralama operasyonunda 18 tutuklama
Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi dolandıran şebekenin 18 üyesi tutuklandı
YEREL HABERLER Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi dolandıran ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.