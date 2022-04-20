Güney Marmara'nın madencilik raporu çıkarıldı

TEMA Bandırma Temsilcisi Burak Uğur, Güney Marmara'nın madencilik raporunun çıkarıldığını ve bölgenin yüzde 80'inin maden sahası olduğunu söyledi.

2020 yılında bir maden alanı raporu çıkarıldığını belirten TEMA Bandırma Temsilcisi Burak Uğur, Bandırma Ayvalık ayağında, 1.7 milyon dekarlık alanın, 1.3 milyon dekarlık alanın madenciliğe açık alan olduğunu söyledi. Uğur, konu hakkında yaptığı açıklamada, "TEMA Vakfımız Bilim Kurulu tarafından 2020 yılı madencilik raporu hazırlandı. Hazırlanan rapora göre Türkiye 24 farklı alana bölündü. Bandırma'nın da dahil olduğu Kaz Dağları raporu sunuldu. Bandırma'dan Ayvalık'a kadar olan coğrafyanın tamamını kapsayan raporda 1.7 milyon dekarlık alanın, 1.3 milyon dekarlık alanın maden sahası olduğu belirtildi. Diğer taraftan orman alanlarının yüzde 80'inin de maden alanı olduğu açıklandı. Gönen havzasının da yüzde 80'inin maden sahası olduğu açıklandı. TEMA Vakfı olarak 5403 sayılı yasaya göre bu yörenin madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

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